Мужчина бежал с раненой на руках к ВСУ: россияне расстреляли гражданских в Покровске, — волонтер

Украинский телеведущий и волонтер Денис Христов показал видео, снятое военнослужащим с дрона Mavic в Покровске. Российские оккупанты, которым удалось прорваться в центр города, устроили расстрел мирных жителей прямо посреди улицы.

"Тела расстрелянных гражданских в центре Покровска. Да, уже ни для кого не секрет, что в самом городе проходят уличные бои", — отметил Христов в видео, опубликованном в своем Telegram-канале "Голландец" 19 октября.

Он пояснил, что недавно в центр Покровска прорвалась одна из российских штурмовых групп. Оккупанты закрепились в районе железнодорожного вокзала, где впоследствии и были уничтожены.

"Но оставили после себя кладбище с местными. Район железнодорожного вокзала, а именно переулок Мостовой, стал местом расстрела как минимум трех гражданских", — сообщил волонтер.

По его словам, женщина, которая получила ранения ног, двигалась из центра в район Динас. Неподалеку от нее, как видно из сделанных с неба кадров, лежал убитый пожилой мужчина. За ним — еще одна застреленная в спину женщина, которая ехала на велосипеде. Также жертвой стал мужчина, который, вероятно, сам шел навстречу засаде ВС РФ, не осознавая этого.

Відео дня

Христов опубликовал полное видео с БПЛА в Telegram, чтобы люди могли опознать тела своих родных. Фокус по этическим соображениям не публикует кадры с погибшими.

"Это видео с "мавика" снял и передал мне военный Вооруженных сил Украины, который находится сейчас в Покровске. И именно в направлении наших военных, мы видим, как движется тот местный мужчина с раненой женщиной, которая была в начале видео. Он убегает от российских убийц", — подчеркнул телеведущий.

Он пожелал здоровья неизвестному за его мужество. Как известно, раненая остается в Покровске, ведь вывезти ее в больницу невозможно. Из-за большого количества российских FPV-дронов в город не может заехать ни один транспорт.

"Я постоянно думаю, зачем им это делать. Чтобы что? А ответ здесь прост: потому что могут себе это позволить, и потому что за это ничего им не будет. Российская пропаганда в очередной раз начнет опровергать эти видеодоказательства, перевернет, вывернет все на другую сторону. Именно эти убийцы уже наказаны, но придут другие, и продолжатся их преступления", — заверил Христов.

Он также отдельно обратился к россиянам. Украинский волонтер призвал их вспоминать эти кадры, когда появится пропаганда о том, как местные жители Покровска якобы ждали ВС РФ.

На момент публикации в Офисе генерального прокурора Украины не реагировали на обнародованное видео. Также ситуацию пока не комментировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября информировал, что на Покровском направлении продолжается контрнаступательная операция ВСУ. По его словам, защитникам удалось сорвать планы Кремля по захвату Донбасса до осени 2025 года.

Ранее, 3 октября, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко передавал, что Россия перебросила на Покровское направление более подготовленных морских пехотинцев и не оставляет попыток наступления. Однако, по его словам, из десяти оккупантов большинство не доходит и до линии фронта.