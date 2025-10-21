ВС РФ убили гражданского под Покровском FPV-дронами: волонтер обнародовал доказательства преступления (фото)

Украинский волонтер и телеведущий Денис Христов опубликовал очередное доказательство военных преступлений ВС РФ на Покровском направлении в Донецкой области. Он показал фото гражданского мужчины, которого оккупанты убили FPV-дронами.

Об убийстве гражданского под Покровском Денис Христов сообщил 21 октября. Он опубликовал фотографии в своем Telegram-канале "Голландец".

По его словам, россияне совершили военное преступление на трассе возле города Родинского Покровского района. Волонтер рассказал, что российский FPV-дрон ранил гражданского мужчину, а второй беспилотник убил его.

"Конечно, в своих Z-пабликах они такого не покажут. На первых фото видно, что мужчина был еще жив. Но р*сня не дала ему шансов. Второй FPV добил точно. Потому что что?! Верно, армия РФ несет "исключительно мир и добро", — прокомментировал фотографии Денис Христов.

Волонтер Христов показал фото убийства гражданского мужчины под Покровском Фото: Telegram Оккупанты убили раненого гражданского под Покровском FPV-дроном Фото: Telegram

Расстрелы гражданских в Покровске: что известно

Денис Христов сообщил, что россияне расстреляли гражданских в Покровске, 19 октября. Он показал видео, снятое с украинского "Мавика", на котором гражданский несет раненую женщину на руках к позициям Вооруженных сил Украины. Волонтер рассказал, что оккупанты расстреливали гражданских, когда прорвались в центр Покровска в район железнодорожного вокзала.

Пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ 20 октября показала видео уничтожения российской ДРГ, которая расстреливала гражданских в районе железнодорожного вокзала Покровска. По информации пресс-службы, за предыдущие два дня украинские бойцы уничтожили в городе 14 оккупантов.