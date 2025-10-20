ВСУ в Покровске уничтожили российскую ДРГ, которая расстреливала гражданских (видео)

Российская диверсионно-разведывательная группа на днях проникла в центр Покровска и во время продвижения убила нескольких гражданских. Украинские бойцы уничтожили оккупантов на железнодорожном вокзале, в других локациях и на подступах к городу.

О боях в Покровске рассказала 20 октября пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. За последние два дня украинские защитники уничтожили 14 оккупантов, которым удалось зайти в город, и россияне продолжают попытки проникнуть в Покровск с нескольких направлений.

"Во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала", — рассказали в 7-м корпусе ДШВ.

Оккупантов обнаружила и ликвидировала в одном из помещений железнодорожного вокзала объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны. На видео, показанном 7-м корпусом быстрого реагирования ДШВ, можно увидеть уничтожение вражеской ДРГ на вокзале, на подступах к Покровску и в нескольких других районах города.

В пресс-службе отметили, что оборона Покровска сейчас усилена дополнительными силами и средствами, город усиленно патрулируется и специальные группы постоянно проводят скрининг точек, где россияне могли проникнуть в город. Гражданских призывают без крайней необходимости не передвигаться по городу.

"В полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска", — отметили военные.

Также в 7-м корпусе ДШВ добавили, что россияне значительно усилили обстрелы логистики Сил обороны КАБами, в частности 12 октября на Покровскую агломерацию сбросили 76 управляемых авиабомб, а с 13 по 19 октября — 372 авиабомбы против 220 за 6-12 октября.

Бои в Покровске: что известно

Украинский телеведущий и волонтер Денис Христов 19 октября показал видеодоказательство расстрела гражданских в Покровске россиянами. Ролик снял с дрона украинский боец. Христов пояснил, что группа оккупантов прорвалась в центре города и устроила расстрел мирных жителей. Россияне закрепились в районе железнодорожного вокзала, где были уничтожены украинскими защитниками.

Журналисты The Economist в статье от 19 октября рассказывали, что россияне летом под Добропольем неподалеку Покровска потеряли до 10 тысяч солдат. Оккупанты оказались в двух зонах окружения.