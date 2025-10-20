Под Добропольем ВС РФ потеряли до 10 тысяч солдат и есть два "котла": Economist о боях на востоке

Вооруженные силы Российской Федерации не достигли успеха во время летнего наступления 2025 года, поскольку по состоянию на осень они не смогли оккупировать Покровск и Константиновку, рассказало The Economist. Россияне прошли несколько сотен метров, где-то захватили украинские укрепления, а где-то прорвались вперед, но оказались в окружении.

Бойцы ВСУ, которые держат линию обороны в Константиновке, несколько отошли, поскольку сейчас наблюдают за российскими военными в бункере, который ранее принадлежал украинцам, говорится в статье The Economist. Между тем подполковник Арсен "Лемко" Димитрик из 1 корпуса Нацгвардии заявил, что под Добропольем россияне потеряли 10 тыс. человек живой силы. Кроме того, образовалось две зоны окружения, из которых не могут выйти враги.

Димитрик рассказал медиа о массированных механизированных штурмах ВС РФ и об уничтожении около 50 российских бронемашин. По его словам, в точке прорыва под Добропольем сначала было около сотни вражеских солдат, а теперь их "меньше сотни".

"Они оказались в ловушке в двух "кольцах". [Димитрик] не ожидает, что россияне продержатся еще долго", — привели журналисты слова командира.

Под Константиновкой медиа пообщалось с экипажем дронов, "Тимоном", "Цыганом" и "Пикассо", которые запускали дроны Vampire по позициям противника. Выяснилось, что после выполнения задания они мчатся назад на скорости 120 км/ч, чтобы не попасть под удар БпЛА РФ. Параллельно на линии фронта работает артиллерия, дороги прикрыты антидроновими сетками, людей не видно, а бойцов сопровождает лай собак.

На основе объяснений военных в статье объясняется, что россияне пытаются оккупировать Покровск и Константиновку, но успеха не имеют. В то же время под угрозой уже оказалась Дружковка, а также дорога на Изюм, указано в статье. Подразделения ВС РФ застряли между Покровском и Дружковкой, и дальше продвижение будет затруднено, поскольку упали листья и солдаты не смогут прятаться и двигаться вперед. По мнению командира экипажа дронов 44-й механизированной бригады майора Вячеслав Шутенко, Константиновка в ближайшее время "не упадет", но россияне все же подошли "гораздо ближе".

"Учитывая то, что осенние листья опадают, обнажая обе стороны укрытия, становится понятно, что россияне потерпели неудачу. Но они отбросили украинцев на обоих фронтах, хотя и с огромными потерями. На военном фронте войны кровавая потасовка продолжается вдоль всей линии фронта", — написало медиа.

Ситуация на Донбассе — что говорит Генштаб и аналитики

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 20 октября, указано, что Константиновское и Покровское направления (а еще Александровское) — это самые горячие точки фронта. Согласно данным командования, за прошедшие сутки ВС РФ провели 54 штурма на Покровск и 24 — на Константиновку.

Отметим, 14 октября Фокус выяснил детали ситуации на Донбассе и о боях под Покровском. Аналитики объяснили, что ВС РФ пытаются перерезать ключевую артерию — дорогу Е-50, по которой ВСУ получают боеприпасы и отвозят раненых.

Напоминаем, 17 октября украинский военный Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о продвижении РФ в Днепропетровской области и назвал опасное направление наступления россиян.