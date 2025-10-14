Бой за Покровск: как россияне пытаются перерезать ключевую артерию фронта

После нескольких недель ожесточенных боев российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ под Покровском, превращая направление в один из самых горячих участков фронта. Оккупанты продвигаются сразу с нескольких направлений, стремясь перерезать трассу E50 — главную артерию снабжения города. Фокус выяснил, как меняется ситуация вокруг Покровска и почему бой за этот логистический узел может стать решающим для всей Донетчины.

С конца сентября 2025 года российские оккупанты расширили зону оккупации в поселках Удачное и Котлино, угрожая перерезать трассу E50, по которой идет основная линия снабжения гарнизона защитников Покровска. Эта информация отмечается на картах аналитического проекта DeepState.

Фокус рассказывает, что сейчас происходит на этом участке фронта.

Какова ситуация на Покровском направлении по состоянию на 14 октября 2025 года

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российские оккупационные войска не намерены отказываться от планов по полной оккупации Покровска — ключевого логистического узла, который открывает путь к дальнейшему продвижению вглубь Украины. Конечно, стабилизационные действия Вооруженных Сил Украины в районе Доброполья значительно ухудшили общие условия для россиян. Эти операции усложнили логистику врага, нарушили снабжение и заставили перераспределить силы. Теперь им гораздо труднее проводить общие наступательные действия именно в районе Покровска, особенно в северо-восточной части, где сосредоточены их основные усилия.

Коваленко утверждает, что россияне пытаются действовать одновременно с нескольких направлений. В частности, их наступление ведется на Мирноград через Миролюбовку и Московское, где они пытаются выйти вдоль реки Сенная и зайти заново в Новоэкономичное через Малиновку. Именно в этой локации, северо-восточной, сейчас наблюдается наибольшая концентрация подразделений российских оккупационных войск. Здесь развернуты значительные силы, что свидетельствует о приоритетности этого сектора для командования РФ.

"Преимущественно в этой зоне действуют подразделения 51-й общевойсковой армии и 8-й общевойсковой армии. Однако они получили существенное усиление с Курского направления: 40-я отдельная бригада морской пехоты, 155-я бригада и другие подразделения десантных войск. Таким образом, насыщенность фронта именно в этом участке, сейчас на всем Покровском направлении, можно сказать, что максимальная. Это создает плотную линию фронта, где каждая атака требует значительных ресурсов", — говорит Фокусу Коваленко.

Параллельно, по словам эксперта, россияне пытаются продолжать наступательные действия на Родинское и на Красный Лиман. Они не оставляют попыток расширить зону контроля в направлении Дружковки, пытаясь создать плацдармы для дальнейшего прорыва. Но благодаря украинским стабилизационным действиям россиянам почти не удается расширять свои зоны контроля. Они несут большие потери в живой силе и технике. Это результат эффективной обороны ВСУ, артиллерийских ударов, дронов и контрбатарейной борьбы.

Военный корреспондент Богдан Мирошников отмечает, что под Покровском бои приобретают критический характер. Согласно его данным, враг повторно оккупировал села Котлиное и Удачное — это уже не впервые за время интенсивных боев в регионе. Эти населенные пункты меняли руки несколько раз из-за ожесточенных контратак ВСУ, но теперь россияне пытаются закрепиться и движутся в сторону шахтоуправления "Покровское". Эта шахта — ключевой объект, известный добычей коксующегося угля, который имеет стратегическое значение для промышленности и логистики. Россияне активно применяют тактику "мясных штурмов", где россияне бросают пехоту вперед, не жалея потерь, чтобы истощить ВСУ. Артиллерия, дроны и стрелковое оружие украинских воинов наносят значительные потери, но давление российской армии не ослабевает.

"На территорию шахты они забегают малыми группами, закрепляться не успевают, потому что немножко подышат. Но звоночки тревожные", — предупреждает Мирошников.

Юг Покровска: как оккупанты пытаются прорваться

На юге самого Покровска ситуация еще сложнее. Оккупанты постоянно проникают малыми группами в южные кварталы города, занимая многоэтажные дома как временные опорные пункты. Это позволяет им вести огонь по позициям ВСУ и усложнять оборону. Украинские бойцы проводят контратаки, очищая кварталы, но враг возвращается, используя руины для прикрытия. Городские бои превращаются в позиционные, с высокими потерями с обеих сторон.

Единственным стабильным элементом, по словам Мирошникова, остается фланг возле Родинского — соседнего населенного пункта, который служит ключевым для логистики.

"Единственное что держится — фланг возле Родинского. Большой ценой, но держится", — подчеркивает корреспондент.

Также он говорит об огромных стратегических рисках для Сил обороны Украины. Если враг захватит шахту к северу от Удачного, это позволит выйти на Гришино и перерезать павлоградскую трассу — основную артерию снабжения для Покровска. Окружение отрезало бы пути эвакуации, снабжения боеприпасами и ротации, превратив город в ловушку. Это могло бы повторить сценарий Бахмута или Авдеевки, где логистический крах привел к отступлению.

Бой за Покровск: как россияне изменили тактику наступлений

В последнее время, по словам Коваленко, россияне начали использовать больше техники на поле боя. Это связано с ухудшением погодных условий — началом ожидаемого сезона дождей. Проводить штурмовые действия исключительно пехотой или легкими транспортными средствами по болоту, размытым дорогам становится чрезвычайно трудно. Грунт размокает, техника увязает, а пехота теряет мобильность.

"Поэтому враг снова прибегает к гусеничной технике: танкам, боевым машинам пехоты, боевым машинам десанта, многоцелевым тягачам легкобронированных мотолыг и другому тяжелому вооружению. Поскольку сезон дождей еще только будет наращивать свой потенциал, россияне будут еще чаще привлекать такую технику для штурмов", — отмечает обозреватель.

Это, с одной стороны, заставляет врага тратить накопленные резервы, а с другой — играет на руку украинской стороне. Накопление техники могло бы привести к формированию большого танкового кулака или механизированной колонны для прорыва, который бы трудно было уничтожить. Поэтому текущая ситуация способствует продолжению элементов истощения россиян в технике, что является стратегической целью ВСУ.

