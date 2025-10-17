ВС РФ продвинулись на 20 км: "Флеш" указал на опасное направление на Днепровщине
Сергей "Флеш" называет самым сложным направлением последних месяцев поселок Покровское Днепропетровской области. По его словам, на этом участке фронта главнокомандующий ВСУ недавно снял командира 20-го армейского корпуса и поставил на эту должность генерала.
Об активизации наступления РФ в направлении Покровского Синельниковского района Днепропетровской области специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал в своем Telegram-канале 17 октября. Он отметил, что за последние 3 месяца россияне продвинулись на этом участке на 20 км и даже пересекли административную границу Днепропетровской области.
По его словам, главнокомандующий Вооруженных сил Украины сменил командира 20-го армейского корпуса, который держит это направление.
"Не так давно Главнокомандующий снял командира 20 АК и поставил на эту должность генерала, которого я уважаю", — рассказал "Флеш".
Он добавил, что не может оценивать причины успехов россиян на этом направлении или называть виновных, поскольку не владеет полностью ситуацией и информацией, однако хочет привлечь внимание к этому сложному направлению фронта.
"Надеюсь, новому командующему удастся стабилизировать сложную ситуацию. Там очень много дронов врага, я это вижу онлайн. Трудно там нашим ребятам", — отметил Бескрестнов.
Напомним, 17 октября в соцсетях публиковали видео обстрела в Днепропетровской области, под который попали военные. Камера журналистов зафиксировала прилет КАБа по Покровскому, которое расположено на берегу реки Волчьей в 63 км от Павлограда и в 127 км от Днепра.
13 октября в DeepState сообщали, что россияне оккупировали село Терновое в Днепропетровской области и продвинулись возле населенного пункта Шандриголовое в Донецкой области.