Россияне оккупировали еще одно село в Днепропетровской области, — DeepState (карта)

Российские оккупационные войска захватили село Терновое, Синельниковского района в Днепропетровской области.

"Враг оккупировал Терновое", — говорится в сообщении DeepState.

Аналитики также обновили карту боевых действий в регионе. Село Терновое теперь находится в красной зоне, что свидетельствует о том, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют россияне.

ВС РФ оккупировали село Терновое Фото: Скриншот

Кроме того, в DeepState отметили, что ВС РФ продвинулись вблизи населенного пункта Шандриголовое в Донецкой области.

В то же время аналитики подчеркнули, что уточнена линия соприкосновения в селе Малые Щербаки Запорожской области, об освобождении которого стало известно накануне. Этот населенный пункт, согласно карте DeepState, находится в серой зоне.

Малые Щербаки в серой зоне Фото: Скриншот

Напомним, 13 октября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ отбросили россиян от четырех населенных пунктов в Донецкой области.

10 октября в DeepState сообщили о высадке десанта РФ возле Доброполья.