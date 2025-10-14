Росіяни окупували ще одне село у Дніпропетровській області, — DeepState (мапа)

Російські окупаційні війська захопили село Тернове, Синельниківського району у Дніпропетровській області.

Related video

"Ворог окупував Тернове", — йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики також оновили мапу бойових дій у регіоні. Село Тернове тепер перебуває у червоній зоні, що свідчить про те, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють росіяни.

ЗС РФ окупували село Тернове Фото: Скриншот

Крім того, в DeepState зазначили, що ЗС РФ просунулись поблизу населеного пункту Шандриголове на Донеччині.

Водночас аналітики підкреслили, що уточнено лінію зіткнення у селі Малі Щербаки Запорізької області, про звільнення якого стало відомо напередодні. Цей населений пункт, згідно із картою DeepState, перебуває у сірій зоні.

Малі Щербаки у сірій зоні Фото: Скриншот

Нагадаємо, 13 жовтня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ відкинули росіян від чотирьох населених пунктів на Донеччині.

10 жовтня в DeepState повідомили про висадку десанту РФ біля Добропілля.