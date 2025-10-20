ЗСУ в Покровську знищили російську ДРГ, яка розстрілювала цивільних (відео)

Російська диверсійно-розвідувальна група днями проникла в центр Покровська та під час просування вбила кількох цивільних. Українські бійці знищили окупантів на залізничному вокзалі, в інших локаціях і на підступах до міста.

Про бої в Покровську розповіла 20 жовтня пресслужба 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України. За останні два дні українські захисники знищили 14 окупантів, яким вдалося зайти в місто, і росіяни продовжують намагання проникнути в Покровськ з кількох напрямків.

"Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу", — розповіли в 7-му корпусі ДШВ.

Окупантів виявила та ліквідувала в одному з приміщень залізничного вокзалу об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони. На відео, показаному 7-м корпусом швидкого реагування ДШВ, можна побачити знищення ворожої ДРГ на вокзалі, на підступах до Покровська і в кількох інших районах міста.

В пресслужбі зазначили, що оборона Покровська наразі посилена додатковими силами та засобами, місто посилено патрулюється і спеціальні групи постійно проводять скринінг точок, де росіяни могли проникнути в місто. Цивільних закликають без крайньої потреби не пересуватися містом.

"У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська", — зазначили військові.

Також в 7-му корпусі ДШВ додали, що росіяни значно посилили обстріли логістики Сил оборони КАБами, зокрема 12 жовтня на Покровську агломерацію скинули 76 керованих авіабомб, а з 13 по 19 жовтня — 372 авіабомби проти 220 за 6-12 жовтня.

Бої в Покровську: що відомо

Український телеведучий і волонтер Денис Христов 19 жовтня показав відеодоказ розстрілу цивільних у Покровську росіянами. Ролик зняв з дрона український боєць. Христов пояснив, що група окупантів прорвалася в центрі міста та влаштувала розстріл мирних жителів. Росіяни закріпилися в районі залізничного вокзалу, де були знищені українськими захисниками.

Журналісти The Economist у статті від 19 жовтня розповідали, що росіяни влітку під Добропіллям неподалік Покровська втратили до 10 тисяч солдатів. Окупанти опинилися у двох зонах оточення.