ЗС РФ імітують перевагу на Лиманському напрямку: у ISW пояснили стратегію ворога (карти)

На Лиманському напрямку російські війська намагаються створити ілюзію чисельної переваги над українськими силами, піднімаючи прапори та використовуючи безпілотники. Попри активні атаки на різних фронтах, просування окупантів обмежене, тоді як ЗСУ продовжують досягати локальних успіхів.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), 21–22 жовтня російські війська намагалися наступати навколо Лимана. Ворог вів бої на різних напрямках: на північний захід від міста поблизу Дробишева та сусідніх сіл, а також на північ біля Ставок. Інші зіткнення відбувалися на північний схід поруч із Мирним та Колодязями і на південний схід поблизу Ямполя. При цьому російські мілблогери повідомляли, що українські війська провели контратаку між Дробишевим та Ставками.

Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські солдати уникають прямих зіткнень і ховаються в підвалах та бліндажах, очікуючи підкріплення. Командування РФ наказує підіймати прапори для пропаганди та створення ілюзії чисельної переваги.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку Фото: ISW

Також на цьому напрямку залучено невідомі елітні підрозділи безпілотників, ймовірно з Центру передових безпілотних технологій "Рубікон", для блокування українських наземних комунікацій. Українські оператори РЕБ у вересні знешкодили близько 1200 російських FPV-дронів, що перевищує показник серпня (~1000 дронів).

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На інших напрямках 21–22 жовтня ворог також здійснював атаки на півночі Сумської та Харківської областей, у районах Великого Бурлука, Куп’янська та Боровської громади, але суттєвого просування не було. Наступальні дії тривали на Сіверському напрямку, у районі Костянтинівка–Дружківка, Новопавлівському, Гуляйпільському та на заході Запорізької області, а також на Великомихайлівському і Херсонському напрямках, але результати залишаються мінімальними.

Українські війська продовжують успішні операції. У тактичному районі Добропілля ЗСУ звільнили Кучерів Яр на північний схід від міста та захопили понад 50 російських військовополонених. Геолокаційні кадри підтверджують атаки ЗСУ на Лиманському напрямку, зокрема знищення російського бронетранспортера БТР-82А на північ від Ставок. У районі Покровська російські війська просунулися лише на південний схід Мирнограда під час механізованого штурму.

Раніше Фокус писав, що, попри щоденні бойові дії в Україні, ймовірно, Росія вже почала готуватися до наступного великого конфлікту. На думку генерала Бундесвера Олександра Зольфранка, європейські країни повинні посилити підтримку України, оскільки від результату боротьби в Києві залежить стабільність та збереження демократичних цінностей у регіоні.

Також повідомлялося, що російські окупанти цілеспрямовано відкривали вогонь по мирних жителях, які намагалися вийти з Покровська.