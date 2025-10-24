"Бросают на убой": ВС РФ под Покровском формируют штурмовые роты из женщин, — "АТЕШ"

Россияне на Покровском направлении формируют женские штурмовые роты. По информации партизан, в случае неудачного штурма женщинам приказывают переодеваться в гражданское и вести разведку под видом местных жителей.

Об использовании оккупантами женщин в боях под Покровском сообщают 24 октября агенты партизанского движения "АТЕШ". Информацию передали агенты из состава 506-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ.

По словам партизан, тот факт, что командование полка формирует штурмовые роты из женщин для компенсации недостатка личного состава, подтверждает большие потери россиян на этом участке фронта.

"Это свидетельствует о том, что оккупанты исчерпали ресурс наемников и контрактных военных и готовы бросать на убой кого угодно, превращая женщин в пушечное мясо", — пишут представители движения "АТЕШ".

Россияне используют женщин для штурмов и инфильтрации на покровском направлении Фото: скриншот

Партизаны добавили, что женщин в ВС РФ используют также для инфильтрации в украинские населенные пункты. Если штурм был неудачным, им приказывают менять военную форму на гражданскую одежду и разведывать информацию о передвижении Сил обороны Украины под видом местных жительниц.

"Наши источники подтверждают: для этих женщин нет пути назад. Их жизнь зависит исключительно от "милости" командиров, которую можно заслужить только одним способом. Российская армия окончательно потеряла любые моральные ориентиры!" — отметили в "АТЕШ".

Покровское направление по состоянию на 22 октября на карте DeepState Фото: скриншот

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 22 октября обнародовали доказательства того, что россияне расстреливали гражданских в Покровске.

Военный обозреватель и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак 22 октября говорил, что в Покровске действуют не ДРГ, а регулярные силы РФ. По его словам, группы оккупантов углубились в город на 10 км.