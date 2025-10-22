В Покровске действуют не ДРГ, а регулярные силы РФ: ВСУ могут отойти из-за окружения, — эксперт

На улицах Покровска действуют не просто диверсионно-разведывательные группы, а подразделения регулярных войск Российской Федерации, заявил военный обозреватель. Вражеские группы углубились в город на 10 км, и, по его мнению, бойцам Сил обороны, вероятно, придется отойти, чтобы не попасть в окружение.

Российские подразделения контролируют кусок важной дороги в Покровске, сказал военный обозреватель и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Киев 24". Кроме того, отмечается, что противник использует карты коммуникаций в украинских городах, чтобы получить преимущество.

Наступление РФ — Ступак о ситуации в Покровске

Ступак ответил на вопрос журналиста, который интересовался уровнем подготовки россиян, проникающих в Покровск, поскольку в Сумской области против ВСУ действуют "профессионалы". Обозреватель пояснил, что в городе действуют уже не ДРГ, а регулярные подразделения.

"Они уже присутствуют в городе Покровске определенный период времени с разным в разном масштабе, с разной эффективностью и успехом, но они присутствуют", — прозвучало в эфире.

Кроме того, карта боевых действий показывает, что ВС РФ взяли под физический контроль одну из двух дорог, которые проходят через Покровск, сказал обозреватель. Также он добавил, что в городе образовался "карман на 10 км" и это опасно для бойцов ВСУ. По мнению Ступака, Силам обороны, вероятно, следовало бы отойти, чтобы не попасть в окружение.

"Это очень критический показатель и это означает, что, возможно, придется уже рассматривать вопрос об оставлении города Покровска, или, по крайней мере, оставление тех позиций, которые сейчас находятся под контролем наших военных, чтобы не попасть в окружение", — сказал Ступак.

Еще один комментарий эксперта касался планов коммуникаций в украинских городах, которые россияне используют, например, для проникновения в трубопроводы в Купянске. По его словам, карты украинских городов есть в архивах РФ, и российские генералы "хорошо поработали", а теперь используют информацию для боевых действий. В то же время Украина таких карт не имеет, а людей, которые бы рассказали о коммуникациях, в населенных пунктах не осталось, сказал он.

Наступление РФ — расширение серой зоны в Покровске 21 октября Фото: DeepState

Наступление РФ — что происходит в Покровске

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Покровск и о ситуации, которая сложилась в городе по состоянию на 21 октября. Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке провел геолокацию ударов украинских FPV и обнаружил, что события происходят в центре населенного пункта. По его мнению, это означает, что россияне и дальше будут продвигаться и состоится битва за Покровск. Тем временем на карте боевых действий DeepState появился "серый" выступ на 2 км, который тянется с южных окраин к железнодорожной станции.

20 октября эксперты рассказали Фокусу о возможных действиях россиян в Покровске и об "огневом кольце", в котором может оказаться населенный пункт. Выяснилось, что противник использует сады и школы для атак на украинские позиции.

Напоминаем, 21 октября в сети рассказали о том, как выживают жители Покровска, которые остались в городе, в условиях наступления ВС РФ.