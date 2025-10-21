Ловят голубей и зайцев: местные рассказали, как выживают гражданские в Покровске (видео)
Местные жители, которые остаются в Покровске, вынуждены выживать в чрезвычайно сложных условиях без благ цивилизации. Горожане ставят деревни на зайцев и голубей, чтобы не умереть с голоду.
О ситуации в Покровске рассказала в Facebook Вера Хоменко, сотрудница Авдеевской городской военно-гражданской администрации, которая после эвакуации из Авдеевки она более года жила и работала в Покровской громаде. Она опубликовала скриншот из чата ОСМД дома, в котором снимала жилье.
На опубликованном скриншоте местный житель рассказывает, что его земляк в Покровске "качает воду, следит за генератором, заделывает окна после "прилетов" и топит печь". Поскольку магазинов в городе нет, хлеб люди пекут самостоятельно.
"А в целом — все, что нужно делать в постапокалиптические времена. Охотиться не с чем, но силки на голубей и зайцев люди ставят (заяц, однако, хитрый в силки не идет, с голубями гораздо успешнее)", — пишет в чате местный житель.
Также Вера Хоменко добавила видеоролик с уничтоженным во время боевых действий супермаркетом возле ее дома.
"Это последнее, что люди смогли загрузить в чате... связь не позволяет даже фото отправить", — рассказала она.
Ситуация в Покровске: что известно
Украинский телеведущий и волонтер Денис Христов 19 октября рассказал, что россияне расстреляли гражданских в Покровске. Он опубликовал видео, на котором мужчина несет раненую женщину на руках к позициям ВСУ, а также опубликовал доказательства убийств прорвавшимися в центр города оккупантами местных жителей в районе железнодорожного вокзала.
21 октября Христов опубликовал доказательства еще одного военного преступления ВС РФ: оккупанты убили гражданского под Покровском FPV-дронами.