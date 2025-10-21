Ловлять голубів і зайців: місцеві розповіли, як виживають цивільні в Покровську (відео)

Місцеві жителі, які лишаються в Покровську, вимушені виживати у надзвичайно складних умовах без благ цивілізації. Містяни ставлять сільця на зайців і голубів, щоб не померти з голоду.

Про ситуацію в Покровську розповіла у Facebook Віра Хоменко, співробітниця Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації, яка після евакуації з Авдіївки вона понад роки жила та працювала в Покровській громаді. Вона опублікувала скриншот з чату ОСББ будинку, в якому винаймала житло.

На опублікованому скриншоті місцевий житель розповідає, що його земляк у Покровську "качає воду, стежить за генератором, зашпаровує вікна після "прильотів" і топить піч". Оскільки магазинів у місті немає, хліб люди печуть самостійно.

"А в цілому — все, що потрібно робити в постапокаліптичні часи. Полювати нема з чим, але сільця на голубів і зайців люди ставлять (заєць, однак, хитрий в сільця не йде, з голубами набагато успішніше)", — пише в чаті місцевий мешканець.

Також Віра Хоменко додала відеоролик зі знищеним під час бойових дій супермаркетом біля її будинку.

"Це останнє, що люди змогли завантажити у чаті… звʼязок не дозволяє навіть фото відправити", — розповіла вона.

Ситуація в Покровську: що відомо

Український телеведучий і волонтер Денис Христов 19 жовтня розповів, що росіяни розстріляли цивільних у Покровську. Він опублікував відео, на якому чоловік несе поранену жінку на руках до позицій ЗСУ, а також опублікував докази убивств окупантами, що прорвалися до центру міста, місцевих жителів в районі залізничного вокзалу.

21 жовтня Христов опублікував докази ще одного воєнного злочину ЗС РФ: окупанти убили цивільного під Покровськом FPV-дронами.