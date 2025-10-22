У Покровську діють не ДРГ, а регулярні сили РФ: ЗСУ можуть відійти через оточення, — експерт

На вулицях Покровська діють не просто диверсійно розвідувальні групи, а підрозділи регулярних військ Російської Федерації, заявив військовий оглядач. Ворожі групи заглибились у місто на 10 км, і, на його думку, бійцям Сил оборони, ймовірно, доведеться відійти, щоб не потрапити в оточення.

Російські підрозділи контролюють шматок важливої дороги у Покровську, сказав військовий оглядач та експрацівник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу "Київ 24". Крім того, зауважується, що противник використовує карти комунікацій в українських містах, щоб здобути перевагу.

Наступ РФ - Ступак про ситуацію в Покровську див. з 10:07:16 трансляції

Ступак відповів на питання журналіста, який цікавився рівнем підготовки росіян, які проникають у Покровськ, оскільки в Сумській області проти ЗСУ діють професіонали". Оглядач пояснив, що у місті діють вже не ДРГ, а регулярні підрозділи.

"Вони вже присутні в місті Покровську певний період часу з різним в різному масштабі, з різною ефективністю та успіхом, але вони присутні", — пролунало в ефірі.

Крім того, карта бойових дій показує, що ЗС РФ взяли під фізичний контроль одну з двох доріг, які проходять через Покровськ, сказав оглядач. Також він додав, що у місті утворилась "кишеня на 10 км" і це небезпечно для бійців ЗСУ. На думку Ступака, Силам оборони, ймовірно, варто було б відійти, щоб не потрапити в оточення.

"Це дуже критичний показник і це означає, що, можливо, доведеться вже розглядати питання про залишення міста Покровська, або, принаймні, залишення тих позиції, які зараз знаходяться під контролем наших військових, щоб не потрапити в оточення", — сказав Ступак.

Ще один коментар експерта стосувався планів комунікацій в українських містах, які росіяни використовують, наприклад, для проникнення у трубопроводи в Куп'янську. З його слів, карти українських міст є в архівах РФ, і російські генерали "добре попрацювали", а тепер використовують інформацію для бойових дій. Водночас Україна таких карт не має, а людей, які б розповіли про комунікації, в населених пунктах не залишилось, сказав він.

Наступ РФ - розширення сірої зони у Покровську 21 жовтня Фото: DeepState

Наступ РФ — що відбувається у Покровську

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Покровськ та про ситуацію, яка склалась у місті станом на 21 жовтня. Німецький військовий оглядач Юліан Рьопке провів геолокацію ударів українських FPV і виявив, що події відбуваються в центрі населеного пункту. На його думку, це означає, що росіяни і далі просуватимуться та відбудеться битва за Покровськ. Тим часом на карті бойових дій DeepState з'явився "сірий" виступ на 2 км, який тягнеться з південних околиць до залізничної станції.

20 жовтня експерти розповіли Фокусу про можливі дії росіян у Покровську та про "вогневе кільце", в якому може опинитись населений пункт. З'ясувалось, що противник використовує садки та школи для атак на українські позиції.

Нагадуємо, 21 жовтня у мережі розповіли про те, як виживають жителі Покровська, які залишились в місті, в умовах наступу ЗС РФ.