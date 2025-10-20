Росія штурмує через школи й садки: що відбувається в Покровську і які плани ворога на зиму

Російські ДРГ прорвалися в центр Покровська, вчинивши розстріл мирних жителів посеред вулиці. Під зливою КАБів і нескінченним гулом дронів місто тримає оборону, попри постійні атаки. Фокус з'ясував, чи дійсно Покровськ опинився у "вогневому кільці" та яку мету ворог переслідує напередодні зими 2025–2026 років.

Російська диверсійно-розвідувальна група проникла в центр Покровська, убивши кількох цивільних під час просування. Українські захисники ліквідували окупантів на залізничному вокзалі, у кількох інших локаціях та на підступах до міста.

За два дні бійці знищили 14 окупантів, які намагалися проникнути в Покровськ із різних напрямків. Росіяни порушили міжнародне гуманітарне право, розстрілявши цивільних біля залізничного вокзалу. Ворогів виявила та знищила об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони. Оборона Покровська посилена додатковими силами, місто активно патрулюється, а спеціальні групи перевіряють потенційні точки проникнення ворога.

У пресслужбі 7-го корпуса ДШВ просять цивільних обмежити пересування містом. Ситуація залишається напруженою, ворог намагається розширити "сіру зону" навколо Покровська, посиливши обстріли КАБами. З 13 по 19 жовтня росіянами скинуто 372 авіабомби проти 220 тижнем раніше.

Блогер та волонтер Сергій Стерненко розповідає, що Покровськ знаходиться під вогневим контролем армії РФ.

"Противник перебуває у Покровську вже практично на постійній основі. Та найтяжче не це, а відсутність логістики. Всі в'їзди у міста перебувають під вогневим контролем ворога. Евакуація чи пересування транспорту майже неможливі. Присутня й одвічна проблема координації та взаємодії, а також об'єктивної оцінки ситуації", — зазначає Стерненко.

Покровськ у вогняному оточенні: що відбувається навколо міста

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ситуація в районі Покровська залишається напруженою, але перебуває під контролем сил оборони. Російські війська активно намагаються просунутися в місто, використовуючи кілька напрямків наступу. Один із ключових маршрутів — через селища Звірове та Леонтовичі, раніше відоме як 1 травня, де ворог рухається вздовж вулиць Сазонова, Зотова та Привольної. Цей шлях відповідає трасі Т-05-15, що веде до Покровська. Для прикриття наступу росіяни використовують природні та штучні укриття, зокрема центральне кладовище, ставки №2 і №3, балку Сазонова та паркову зону, що розташовані по обидва боки траси. Через ці позиції вони намагаються вийти до вулиці Захисників України, яка є частиною траси М-30.

"Паралельно ворог просувається через Зеленівку, зокрема через мікрорайон Лазурний, використовуючи вулицю Ювілейну. У цьому районі росіяни прагнуть захопити важливі об'єкти, такі як школи №1 і №9, а також дитячі садки, зокрема "Ластівка" та "Росінка". Ці будівлі мають стратегічне значення, оскільки великі комплекси традиційно використовуються російськими військами для накопичення сил, розміщення техніки та особового складу. Таким чином, мікрорайони Лазурний, Сонячний, Шахтарський і Південний є пріоритетними цілями для ворога, оскільки контроль над ними відкриває шлях для просування вглиб Покровська", — каже Фокусу Коваленко.

Експерт стверджує, що основний напрямок наступу росіян — південні околиці міста, де вони прагнуть закріпитися. Захоплення цих районів дозволить їм вести бойові дії в міських умовах, що є їхньою стратегічною метою на зимовий період. Міські бої дають ворогу перевагу, оскільки дозволяють використовувати укриття та ускладнюють маневри для сил оборони. Навіть часткове закріплення на південних околицях Покровська буде для росіян значним досягненням, оскільки це забезпечить плацдарм для подальших дій у зимовий період.

"Для наступу ворог переважно використовує піхотні групи чисельністю 3–4 особи, хоча час від часу залучає механізовані підрозділи з технікою. Проте основний акцент робиться на піхотні атаки, що дозволяє уникати великих втрат техніки в умовах активного використання дронів. Сили оборони, своєю чергою, утримують позиції, але зупинити чи суттєво загальмувати просування ворога поки що не вдається", — додає експерт.

Значну роль у бойових діях відіграють дрони, які домінують на полі бою. Російські FPV-дрони активно застосовуються для ураження логістичних шляхів, зокрема траси М-30, доріг на Гришине, Грушинку та Добропілля. Фронт у районі Покровська має ширину близько 15 кілометрів, тоді як дрони можуть діяти на відстані 20–30 кілометрів, що дозволяє ворогу здійснювати постійний вогневий вплив на логістику сил оборони. Крім дронів, росіяни використовують артилерію там, де це можливо, хоча її ефективність обмежена. Для протидії дронам сили оборони встановлюють захисні сітки вздовж доріг, але ці заходи не завжди ефективні, оскільки ворог компенсує обмеження дронів артилерійськими ударами.

"Поняття "вогневого оточення" у військовій науці поки що не існує, але російські війська активно застосовують тактику вогневого контролю за допомогою дронів, що створює значні труднощі для сил оборони. Такий підхід дозволяє ворогу перешкоджати логістиці та маневрам українських підрозділів, ускладнюючи постачання та переміщення", — підкреслює Коваленко.

Журналіст та військовий експерт Денис Попович додає, що ситуація в Покровську залишається складною, але не критичною. За даними мапи DeepState, російські війська просуваються з району Звірового, створюючи вузький коридор, через який невеликі піхотні групи, часто звані ДРГ, інфільтруються в місто. Ці групи намагаються закріпитися, накопичувати сили та просуватися до центральних районів Покровська.

"Це не означає, що Покровськ паде завтра, післязавтра чи через місяць, але якщо той "коридор" не відрізати, то ситуація поступово ставатиме гіршою, бо піхота буде постійно надходити, як би її там не вирізали»", — розповідає Фокусу експерт.

Прорив Покровська: що планує ворог

На думку Коваленка, найближчим часом росіяни, ймовірно, продовжать спроби закріпитися в південних районах Покровська, щоб перевести бойові дії в міський формат на зимовий період. Це дозволить їм перечекати холодну пору року, використовуючи міську інфраструктуру для укриття та накопичення сил. З приходом весни 2026 року можна очікувати активізації наступальних дій, спрямованих на встановлення повного контролю над містом. Така стратегія відповідає поточним цілям російського командування, яке розглядає Покровськ як ключовий об'єкт для подальшого просування.

"Сили оборони, попри складну ситуацію, продовжують утримувати контроль над ключовими позиціями. Однак повне зупинення ворога залишається викликом через інтенсивність атак і використання противником сучасних технологій, зокрема дронів. Для ефективної протидії необхідне посилення логістики, вдосконалення засобів протидії дронам і зміцнення оборонних позицій у міських умовах", — підсумовує експерт.

Денис Попович стверджує, що для стабілізації ситуації Силам оборони України необхідно перерізати шлях постачання ворожих груп, інакше їхня активність у місті зростатиме. Сили оборони намагаються стримувати просування, але ключовим завданням є ліквідація цього коридору, щоб зупинити інфільтрацію та запобігти подальшому просуванню ворога вглиб Покровська.

