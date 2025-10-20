Россия штурмует через школы и садики: что происходит в Покровске и какие планы врага на зиму

Российские ДРГ прорвались в центр Покровска, совершив расстрел мирных жителей посреди улицы. Под ливнем КАБов и бесконечным гулом дронов город держит оборону, несмотря на постоянные атаки. Фокус выяснил, действительно ли Покровск оказался в "огневом кольце" и какую цель враг преследует накануне зимы 2025-2026 годов.

Российская диверсионно-разведывательная группа проникла в центр Покровска, убив нескольких гражданских во время продвижения. Украинские защитники ликвидировали оккупантов на железнодорожном вокзале, в нескольких других локациях и на подступах к городу.

За два дня бойцы уничтожили 14 оккупантов, которые пытались проникнуть в Покровск с разных направлений. Россияне нарушили международное гуманитарное право, расстреляв гражданских возле железнодорожного вокзала. Врагов обнаружила и уничтожила объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны. Оборона Покровска усилена дополнительными силами, город активно патрулируется, а специальные группы проверяют потенциальные точки проникновения врага.

В пресс-службе 7-го корпуса ДШВ просят гражданских ограничить передвижение по городу. Ситуация остается напряженной, враг пытается расширить "серую зону" вокруг Покровска, усилив обстрелы КАБами. С 13 по 19 октября россиянами сброшено 372 авиабомбы против 220 неделей ранее.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко рассказывает, что Покровск находится под огневым контролем армии РФ.

"Противник находится в Покровске уже практически на постоянной основе. Но самое тяжелое не это, а отсутствие логистики. Все въезды в города находятся под огневым контролем врага. Эвакуация или передвижение транспорта почти невозможны. Присутствует и извечная проблема координации и взаимодействия, а также объективной оценки ситуации", — отмечает Стерненко.

Покровск в огненном окружении: что происходит вокруг города

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, ситуация в районе Покровска остается напряженной, но находится под контролем сил обороны. Российские войска активно пытаются продвинуться в город, используя несколько направлений наступления. Один из ключевых маршрутов — через поселки Зверево и Леонтовичи, ранее известный как 1 мая, где враг движется вдоль улиц Сазонова, Зотова и Привольной. Этот путь соответствует трассе Т-05-15, ведущей в Покровск. Для прикрытия наступления россияне используют естественные и искусственные укрытия, в частности центральное кладбище, пруды №2 и №3, балку Сазонова и парковую зону, расположенные по обе стороны трассы. Через эти позиции они пытаются выйти к улице Защитников Украины, которая является частью трассы М-30.

"Параллельно враг продвигается через Зеленовку, в частности через микрорайон Лазурный, используя улицу Юбилейную. В этом районе россияне стремятся захватить важные объекты, такие как школы №1 и №9, а также детские сады, в частности "Ласточка" и "Росинка". Эти здания имеют стратегическое значение, поскольку крупные комплексы традиционно используются российскими войсками для накопления сил, размещения техники и личного состава. Таким образом, микрорайоны Лазурный, Солнечный, Шахтерский и Южный являются приоритетными целями для врага, поскольку контроль над ними открывает путь для продвижения вглубь Покровска", — говорит Фокусу Коваленко.

Эксперт утверждает, что основное направление наступления россиян — южные окраины города, где они стремятся закрепиться. Захват этих районов позволит им вести боевые действия в городских условиях, что является их стратегической целью на зимний период. Городские бои дают врагу преимущество, поскольку позволяют использовать укрытия и затрудняют маневры для сил обороны. Даже частичное закрепление на южных окраинах Покровска будет для россиян значительным достижением, поскольку это обеспечит плацдарм для дальнейших действий в зимний период.

"Для наступления враг преимущественно использует пехотные группы численностью 3-4 человека, хотя время от времени привлекает механизированные подразделения с техникой. Однако основной акцент делается на пехотные атаки, что позволяет избегать больших потерь техники в условиях активного использования дронов. Силы обороны, в свою очередь, удерживают позиции, но остановить или существенно затормозить продвижение врага пока не удается", — добавляет эксперт.

Значительную роль в боевых действиях играют дроны, которые доминируют на поле боя. Российские FPV-дроны активно применяются для поражения логистических путей, в частности трассы М-30, дорог на Гришино, Грушинку и Доброполье. Фронт в районе Покровска имеет ширину около 15 километров, тогда как дроны могут действовать на расстоянии 20-30 километров, что позволяет врагу осуществлять постоянное огневое воздействие на логистику сил обороны. Кроме дронов, россияне используют артиллерию там, где это возможно, хотя ее эффективность ограничена. Для противодействия дронам силы обороны устанавливают защитные сетки вдоль дорог, но эти меры не всегда эффективны, поскольку враг компенсирует ограничение дронов артиллерийскими ударами.

"Понятие "огневого окружения" в военной науке пока не существует, но российские войска активно применяют тактику огневого контроля с помощью дронов, что создает значительные трудности для сил обороны. Такой подход позволяет врагу препятствовать логистике и маневрам украинских подразделений, затрудняя снабжение и перемещение", — подчеркивает Коваленко.

Журналист и военный эксперт Денис Попович добавляет, что ситуация в Покровске остается сложной, но не критической. По данным карты DeepState, российские войска продвигаются из района Звёздного, создавая узкий коридор, через который небольшие пехотные группы, часто называемые ДРГ, инфильтрируются в город. Эти группы пытаются закрепиться, накапливать силы и продвигаться к центральным районам Покровска.

"Это не означает, что Покровск падет завтра, послезавтра или через месяц, но если тот "коридор" не отрезать, то ситуация постепенно будет становиться хуже, потому что пехота будет постоянно поступать, как бы ее там не вырезали"", — рассказывает Фокусу эксперт.

Прорыв Покровска: что планирует враг

По мнению Коваленко, в ближайшее время россияне, вероятно, продолжат попытки закрепиться в южных районах Покровска, чтобы перевести боевые действия в городской формат на зимний период. Это позволит им переждать холодное время года, используя городскую инфраструктуру для укрытия и накопления сил. С приходом весны 2026 года можно ожидать активизации наступательных действий, направленных на установление полного контроля над городом. Такая стратегия соответствует текущим целям российского командования, которое рассматривает Покровск как ключевой объект для дальнейшего продвижения.

"Силы обороны, несмотря на сложную ситуацию, продолжают удерживать контроль над ключевыми позициями. Однако полная остановка врага остается вызовом из-за интенсивности атак и использования противником современных технологий, в частности дронов. Для эффективного противодействия необходимо усиление логистики, совершенствование средств противодействия дронам и укрепление оборонительных позиций в городских условиях", — заключает эксперт.

Денис Попович утверждает, что для стабилизации ситуации Силам обороны Украины необходимо перерезать путь поставки вражеских групп, иначе их активность в городе будет расти. Силы обороны пытаются сдерживать продвижение, но ключевой задачей является ликвидация этого коридора, чтобы остановить инфильтрацию и предотвратить дальнейшее продвижение врага вглубь Покровска.

