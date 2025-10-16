Чи захопили Куп'янськ: офіцер ЗСУ розповів про "хаос в обороні" та ризики окупації

Куп'янськ перебуває під частковим контролем бійців Сил оборони України, а підрозділи Збройних сил Російської Федерації не змогли повністю захопити населений пункт, розповів український офіцер. Втім, є певні зауваження до організації оборони.

Інформація про захоплення росіянами Куп'янська не відповідає дійсності, написав військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram-каналі "Офіцер". У місті перебувають бійці Сил оборони та продовжуються бої.

Допис "Алекса" про ситуацію в Куп'янську з'явився зранку 16 жовтня. Вказується, що підрозділи ЗСУ не залишили місто, а бійці Сил оборон контролюють частину населеного пункту: не уточнюється, про які мікрорайони та вулиці ідеться. Офіцер додав, що з захистом міста не все гаразд.

"В обороні повний хаос, але станом на сьогодні-вчора [15, 16 жовтня — ред.] місто ніхто не покидав. Частина Куп'янська підконтрольна СОУ", — ідеться у дописі.

Захоплення Куп'янська - "Алекс" про ситуацію станом на 15-16 жовтня Фото: Скриншот

Захоплення Куп'янська — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 16 жовтня, не говорили про загострення в Куп'янську. Командування повідомило, що на вказаному напрямку нарахували найменше кількість атак ЗС РФ — шість, тоді як під Покровськом — майже удесятеро більше (56). На карті фронту показали, що росіяни підійшли до міста з півночі, тим часом бійці ЗСУ проводять "протидиверсійні заходи" на околицях.

Тим часом аналітики проєкту DeepState останні зміни в Куп'янську позначили 12 вересня і з того часу не оновлювали дані. Згідно з даними аналітиків, росіяни проникли на північні околиці та дещо просунулись автошляхом Р-79 у бік центру.

Захоплення Куп'янська - Генштаб ЗСУ про ситуацію 16 жовтня Фото: Генштаб ЗСУ Захоплення Куп'янська - DeepState про ситуацію 16 жовтня Фото: DeepState

Зазначимо, 13 жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що ЗС РФ майже захопили Куп'янськ і що втрата населеного пункту — це "питання часу". На думку політикині, командування публічно говорить про "Добропільський прорив", тим часом як "росіяни повністю в місті". Про загрозливу ситуацію також написав військовий та блогер Богдан Мирошников. У дописі від 15 жовтня наголошується, що Куп'янськ не можна втрачати, оскільки тоді у ЗС РФ з'являться ширші можливості для оперативно-тактичного рівня і до повернення лінії фронту до стану літа 2022 року.

Військовий експерт Владислав Селезньов звернув увагу на намагання ЗС РФ підійти до Куп'янська з півдня, з боку населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. На його думку, якщо росіяни захоплять новий плацдарм, то зможуть розвинути наступ на Слов'янськ та Краматорськ.

Нагадуємо, аналітики DeepState розповіли, що вигадали солдати ЗС РФ задля проникнення в Куп'янськ. Водночас, 14 жовтня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, у якому напрямку наступатимуть росіяни, і, як з'ясувалось, ішлося не про Куп'янськ.