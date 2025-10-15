"Ситуація відверто погана": оглядач розповів про бої у Куп'янську і попередив про загрози захоплення міста

Бойові дії у Куп'янську не припинялися, й відсутність уваги суспільства та зникнення міста з інформаційного простору не свідчить, що ситуація там поліпшилася. Водночас Куп'янськ Україні "взагалі ніяк не можна втрачати" через серйозні загрози.

Малі групи російських військових "порозбігалися" майже по всьому правому берегу Куп'янська, й Силам оборони України подекуди вдалося їх захопити у полон, оточити та "викурити". Про це розповів військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі 15 жовтня.

"Якось Купʼянськ знову зник з інформаційного простору. Але ж ситуація "ср*ка" там не закінчувалася аж ніяк", — зазначив експерт.

За його словами, про Куп'янськ в інформаційному просторі згадують тоді, коли ситуація там вчергове "запахне смаженим". Однак ситуація там продовжує залишатися "відверто поганою". Наслідки захоплення міста можуть бути дуже серйозними.

"Купʼянськ взагалі ніяк не можна втрачати, бо проблеми набудуть оперативно-тактичного значення, і ворог матиме широкі можливості по відновленню позицій, які вони займали до Харківської офензиви серпня-вересня 2022 року", — наголосив Мирошников.

Ситуація у Куп'янську: що кажуть інші

Військовий експерт та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в етері телеканалу "Еспресо" розповів, що у межах Куп'янська відбуваються важкі бої. За його словами, якщо ворогу вдасться захопити місто, то він зможе налагодити логістику для подальшого наступу на іншій, сусідній, ділянці фронту.

Народна депутатка Мар’яна Безугла 13 жовтня заявила, що цілковите захоплення Куп'янська ЗС РФ стало лише питанням часу. За її словами, російські військові повністю перебувають у місті, а реальна ситуація нібито свідчить про контроль ворога над ним.

Про просування ворога у Куп'янську свідчать також дані аналітиків та карти бойових дій. Так, 12 жовтня у DeepState розповіли, що "сіра зона" у місті суттєво збільшилася, а під контролем Сил оборони перебувають тільки південні околиці Куп'янська.

Нагадаємо, 14 жовтня аналітики DeepState повідомили, що на Донеччині зафіксована певна втрата позицій Сил оборони.