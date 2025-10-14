"Всі бійці були поранені, дехто був змушений виходити своїми силами": є втрата позицій на Донеччині, — DeepState

На Донеччині російська армія зайняла виступ у районі Мирного, Перебудови та Комара. Сили оборони України втратили виступ на Комар: частину позицій росіяни знищили за допомогою безпілотників та артилерійського озброєння.

Related video

На цій ділянці утримання позицій військових ЗСУ було вкрай ускладнене, як і логістика, однак Сили оборони утримували їх. Про це розповіли аналітики проєкту DeepState увечері 14 жовтня.

"Було втрачено виступ на Комар. Логістика та утримання позицій були вкрай ускладнені, але через те, що ворог змінив акцент на інші ділянки відтинку, то була змога утримувати дані позиції", — йдеться у повідомленні.

Упродовж останніх тижнів ситуація на вказаному відтинку змінилася: утримання позицій ускладнилося через те, що ЗС РФ почали робити зачистки. Це натомість спричинило поступову втрату позицій Сил оборони.

Окрім того, російські військові просто знищили частину позицій, завдаючи ударів артилерійськими системами та здійснюючи нальоти дронів.

"Всі бійці були поранені і дехто був змушений виходити своїми силами", — розповіли у DeepState.

Також аналітики продемонстрували фотографію з мапою бойових дій, на якій видно розташування втрачених позицій та їх руйнування. Вони втрачені вже як кілька днів, наголосили у DeepState.

DeepState | росіяни зайняли виступ у районі Мирного, Перебудови та Комара

Аналітики пояснили також, що майже все OSINT-канали вказують ці позиції як втрачені уже упродовж кількох місяців. Це пов'язано з тим, що подібні "флаговтики" стали звичним явищем для обох сторін. Через це також роль OSINT-аналітиків у 2025 щодо визначення лінії бойового зіткнення на фронті "стає все меншою", додали у DeepState.

Офіційної інформації щодо втрати вказаних позицій на Донеччині на момент публікації не надходило.

Яка ситуація на Донеччині

У Донецькій області, поблизу Добропілля, ворог висадив десант з бронетехнікою, через що ситуація залишається складною, як повідомляли 10 жовтня аналітики DeepState. ЗС РФ штурмують село Володимирівка Покровського району.

Водночас ЗСУ цими днями змогли відкинути російських військових на Донеччині у районі чотирьох населених пунктів.

Нагадаємо, військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в етері "24 каналу" розповів, чому спроба наступу росіян під Добропіллям провалилася і вони потрапили у пастку.

Також 14 жовтня військовий експерт Дмитро Снегирьов у колонці Фокусу пояснив, з якою метою росіяни атакують залізничну інфраструктуру України.