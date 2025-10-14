"Все бойцы были ранены, некоторые выходили своими силами": есть потеря позиций в Донецкой области, — DeepState

В Донецкой области российская армия заняла выступ в районе Мирного, Перебудовы и Комара. Силы обороны Украины потеряли выступ на Комар: часть позиций россияне уничтожили с помощью беспилотников и артиллерийского вооружения.

На этом участке удержание позиций военных ВСУ было крайне затруднено, как и логистика, однако Силы обороны удерживали их. Об этом рассказали аналитики проекта DeepState вечером 14 октября.

"Было потеряно выступление на Комар. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но из-за того, что враг изменил акцент на другие участки отрезка, то была возможность удерживать данные позиции", — говорится в сообщении.

В течение последних недель ситуация на указанном отрезке изменилась: удержание позиций усложнилось из-за того, что ВС РФ начали делать зачистки. Это привело к постепенной потере позиций Сил обороны.

Кроме того, российские военные просто уничтожили часть позиций, нанося удары артиллерийскими системами и осуществляя налеты дронов.

"Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами", — рассказали в DeepState.

Также аналитики продемонстрировали фотографию с картой боевых действий, на которой видно расположение утраченных позиций и их разрушения. Они потеряны уже как несколько дней, отметили в DeepState.

DeepState | россияне заняли выступление в районе Мирного, Перестройки и Комара

Аналитики объяснили также, что почти все OSINT-каналы указывают эти позиции как утраченные уже на протяжении нескольких месяцев. Это связано с тем, что подобные "флаговтики" стали привычным явлением для обеих сторон. Поэтому также роль OSINT-аналитиков в 2025 по определению линии боевого соприкосновения на фронте "становится все меньше", добавили в DeepState.

Официальной информации о потере указанных позиций в Донецкой области на момент публикации не поступало.

Какова ситуация в Донецкой области

