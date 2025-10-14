ВС РФ попали в ловушку под Добропольем: военный эксперт объяснил причины провала наступления

Российские войска пытались осуществить масштабный прорыв в районе Доброполья, чтобы достичь оперативного успеха, но их планы обернулись критической тактической неудачей. По словам представителя Сил территориальной обороны, противник оказался в ситуации, которую украинские защитники уже определяют как ловушку — оккупанты вбрасывают силы, чтобы разблокировать свои подразделения, однако несут значительные потери.

Как рассказал в эфире 24 канала военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко, Добропольская операция для российских оккупационных сил начиналась амбициозно: враг планировал не только тактическое продвижение, а прорыв, который должен был бы принести оперативный успех — зайти в тыл украинской группировки и создать условия для локального "обвала" фронта. Мусиенко пояснил, что кроме стремления улучшить свои позиции на поле боя, россияне также преследовали информационно-психологическую цель — продемонстрировать якобы заметные продвижения.

По словам военного, сейчас Добропольское направление превращается для агрессора в ловушку: подразделения противника логистически отрезаны от основных сил и средств, находятся в полуокружении и не имеют возможности продвигаться дальше. Чтобы разблокировать свои группировки, россияне постоянно привлекают резервы, которые, как утверждает Мусиенко, украинские подразделения уничтожают в большом количестве. Поэтому агрессор вынужден "сжигать" значительные силы не на расширение успеха, а на попытки вытащить заблокированные подразделения.

Тяжелая техника врага не смогла прорвать оборону ВСУ

Кроме этого, журналистка эфира отметила, что 13 октября в зоне ответственности первого корпуса "Азова" противник провел очередную механизированную атаку, привлекая 16 единиц тяжелой бронетехники — среди которых боевые машины пехоты, МТЛБ и танки. В результате оборонительных действий, по информации с места событий, было уничтожено девять боевых машин пехоты, четыре бронированных транспортера, а также танки и мотоциклы; атаку удалось отбить в направлениях населенных пунктов Мирноград и Разино.

В ответ, Мусиенко подчеркнул, что хотя у врага есть единичные тактические продвижения, они не развиваются в операционный успех — украинские защитники блокируют их намерения и, когда появляется возможность, переходят в контрнаступления для оттеснения противника и улучшения собственного положения. По его словам, оборонительные позиции и фортификационные работы были спроектированы с учетом возможного использования врагом бронетехники, поэтому украинские подразделения обучены и имеют средства для отражения таких штурмов, в том числе благодаря применению дронов для выявления и поражения вражеской техники и инфраструктуры.

Относительно причин возобновления применения крупной бронетехники, Мусиенко отметил, что это часть тактической замены: в отдельные периоды враг недополучал достаточного количества пехоты и прибегал к "мясным штурмам", поэтому сейчас он снова подтягивает технику на определенные направления. Украинские удары по оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, в том числе по местам ремонта и хранения техники и боеприпасов, имели целью выявить и нейтрализовать такие цели и усложнить применение бронетехники противником.

Подытоживая, Мусиенко отметил: Донецкая область и в дальнейшем остается приоритетом для российской армии, и боевые действия в регионе будут продолжаться. В то же время он отметил, что украинские силы применяют активную оборону — сочетая удержание позиций с контратаками, что позволяет оттеснять врага и постепенно возвращать контроль над территориями.

Напомним, что, как сообщали аналитики DeepState 10 октября, ВС РФ продолжали штурмовать село Владимировка Покровского района Донецкой области, а также смогли высадить в населенном пункте крупный десант с бронетехникой.

Также в начале октября военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов заявил, что главной целью ВС РФ на Покровском направлении было именно Доброполье, и для продвижения к нему враг сформировал ударный кулак. Хотя планы России разрушены, ситуация в этом районе остается сложной.