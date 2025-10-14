ЗС РФ потрапили в пастку під Добропіллям: військовий експерт пояснив причини провалу наступу

Російські війська намагалися здійснити масштабний прорив у районі Добропілля, щоб досягти оперативного успіху, але їхні плани обернулися критичною тактичною невдачею. За словами представника Сил територіальної оборони, противник опинився в ситуації, яку українські захисники вже визначають як пастку — окупанти вкидають сили, аби розблокувати свої підрозділи, проте зазнають значних втрат.

Related video

Як розповів в ефірі 24 каналу військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко, Добропільська операція для російських окупаційних сил починалася амбітно: ворог планував не лише тактичне просування, а прорив, який мав би принести оперативний успіх — зайти в тил українського угруповання та створити умови для локального "обвалу" фронту. Мусієнко пояснив, що крім прагнення покращити свої позиції на полі бою, росіяни також переслідували інформаційно-психологічну мету — продемонструвати нібито помітні просування.

За словами військового, нині Добропільський напрямок перетворюється для агресора на пастку: підрозділи противника логістично відрізані від основних сил і засобів, перебувають у напівоточенні та не мають можливості просуватися далі. Щоб розблокувати свої угруповання, росіяни постійно залучають резерви, які, як стверджує Мусієнко, українські підрозділи знищують у великій кількості. Через це агресор змушений "спалювати" значні сили не на розширення успіху, а на спроби витягти заблоковані підрозділи.

Важка техніка ворога не змогла прорвати оборону ЗСУ

Окрім цього, журналістка ефіру наголосила, що 13 жовтня в зоні відповідальності першого корпусу "Азова" противник провів чергову механізовану атаку, залучивши 16 одиниць важкої бронетехніки — серед яких бойові машини піхоти, МТЛБ і танки. Внаслідок оборонних дій, за інформацією з місця подій, було знищено дев’ять бойових машин піхоти, чотири броньовані транспортери, а також танки та мотоцикли; атаку вдалося відбити в напрямках населених пунктів Мирноград та Разіно.

У відповідь, Мусієнко підкреслив, що хоч у ворога є поодинокі тактичні просування, вони не розвиваються в операційний успіх — українські захисники блокують їхні наміри й, коли з’являється можливість, переходять у контрнаступи задля відтиснення противника й покращення власного положення. За його словами, оборонні позиції та фортифікаційні роботи були спроєктовані з урахуванням можливого використання ворогом бронетехніки, тому українські підрозділи навчені та мають засоби для відбиття таких штурмів, у тому числі завдяки застосуванню дронів для виявлення та ураження ворожої техніки та інфраструктури.

Щодо причин відновлення застосування великої бронетехніки, Мусієнко зазначив, що це частина тактичної заміни: в окремі періоди ворог недоотримував достатньої кількості піхоти й вдавався до "м’ясних штурмів", тож зараз він знову підтягує техніку на певні напрямки. Українські удари по окупованих районах Донеччини та Луганщини, у тому числі по місцях ремонту й зберігання техніки та боєприпасів, мали на меті виявити та нейтралізувати такі цілі й ускладнити застосування бронетехніки противником.

Підсумовуючи, Мусієнко зауважив: Донеччина й надалі залишається пріоритетом для російської армії, і бойові дії в регіоні триватимуть. Водночас він наголосив, що українські сили застосовують активну оборону — поєднуючи утримання позицій із контратаками, що дозволяє відтісняти ворога й поступово повертати контроль над територіями.

Нагадаємо, що, як повідомляли аналітики DeepState 10 жовтня, ЗС РФ продовжували штурмувати село Володимирівка Покровського району Донецької області, а також змогли висадити в населеному пункті великий десант з бронетехнікою.

Також на початку жовтня військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов заявив, що головною ціллю ЗС РФ на Покровському напрямку було саме Добропілля, і для просування до нього ворог сформував ударний кулак. Хоч плани Росії зруйновані, ситуація в цьому районі залишається складною.