Врятували Добропілля: яка воєнна тактика зірвала наступ 16 бронемашин ЗС РФ (відео)

Збройні сили Російської Федерації намагались прорватись на Добропілля, кинувши в атаку 16 бронемашин, які раптом виникли у чотирьох точках на місцевості. Удар росіян відбили завдяки спільній роботі 1 корпусу Національної гвардії, Десантно-штурмовим військам та Силам безпілотних систем. На одній з ділянок ворог здолав загородження з "єгози" і бетонних пірамід.

На Добропілля на Очеретинському напрямку відбулась атака російської бронетехніки, серед якої помітили і БМП, і МТЛБ, і навіть танки, ідеться у дописі 1 корпусу НГУ "Азов" у Telegram-каналі. Події відбулись 13 жовтня. Основний "ударний кулак" був спрямований у бік села Шахове. На відео, опублікованому бійцями Сил оборони, бачимо спроби росіян прорватись вперед із застосуванням броні, на яку встановили засоби РЕБ проти українських дронів. Підрозділи ЗС РФ спинили і можливі втрати ворога — 78 осіб, ідеться у повідомленні "Азову".

На двохвилинному відео можемо простежити, яку тактику застосували росіяни для атаки та яку тактику використали українці, щоб спинити противника. Бачимо, що ЗС РФ розділили бронетехніку на, ймовірно, чотири групи, які прямували у бік населених пунктів ґрунтовими дорогами, між полями, ховаючись під деревами. На записі — серія влучань, після яких починає диміти та палати російська техніка. У деяких випадках в усі боки розбігались російські солдати, яких потім вистежували ледь не поодинці й також знешкоджували дронами, свідчить відео бійці Сил оборони.

Щоб їх спинити, спільно працювали кілька родів військ — 1 корпус "Азову", ДШВ та СБС, наголошується у заяві підрозділу:

провели мінування певних ділянок;

безпілотники СБС вели розвідку та відстежували появу противника;

для зупинки просування ЗС РФ застосували ударні дрони та артилерію.

Перший корпус НГУ пояснив, що ЗС РФ намагались прорватись у бік населених пунктів Мирноград, Разіно та Шахове. З цією метою російське командування спершу кинуло вперед мотоциклістів, а за ними — дев'ять бойових машин піхоти, чотири бронетранспортери, три танки: усі були знищені.

Наступ РФ — ситуація під Добропіллям

У каналі In Factum створили інфографіку на основі допису бійців СОУ та геолокації кадрів. Аналітики показали чотири точки, в яких атакували росіяни. Вказується, що механізовані штурми росіян відбулись від сіл Новоекономічне-Нова Полтавка в бік Шахового.

Наступ РФ - схема прориву росіян у чотирьох точках під Добропіллям 13 жовтня Фото: In Factum

Крім того, аналітики звернули увагу на відбиття атаки РФ, опубліковане у каналі ДШВ. Десантники, серед іншого, вказали дещо інші дані про співвідношення БМП (17) і танків (один). Також уточнюється, що росіяни кинули в перед підрозділи трьох мотострілецьких бригад та однієї бригади морпіхів. У дописі In Factum зауважується, що "попри катастрофічні втрати, противнику вдалося зайти у лівий фланг Шахового і проїхати одну з ліній оборони (зуби дракона + протитанковий рів)".

Зазначимо, про попередню спробу наступу РФ на Добропілля офіцер 1 корпусу НГУ розповів у розмову з медіа The War Zone. З'ясувалось, що під час тодішніх спроб росіяни застосували таку ж тактику і при цьому використали погані погодні умови, коли через дощі не працювали дрони та авіація.

