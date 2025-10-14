Втрата Куп'янська: чому ЗС РФ отримають переваги для атак на Слов'янськ, — експерт (відео)

Збройні сили Російської Федерації продовжують атакувати у районі Куп'янська та Куп'янська-Вузлового і, якщо окупують ці населені пункти, отримають перевагу для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, пояснив експерт Селезньов. На його думку, негаразди на цьому відрізку фронту з'явились через помилки військової адміністрації та місцевого військового командування.

Related video

Всередині Куп'янська відбуваються важкі бої й ЗС РФ все ж поступово просуваються, сказав військовий експерт та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо". Якщо росіяни зможуть окупувати цей населений пункт, то налагодять логістику для подальшого наступу на сусідній ділянці фронту.

Наступ РФ — Селезньов про ситуацію в Куп'янську

На думку Селезньова, всупереч офіційній інформації про "успіхи певного армійського корпусу", у Куп'янську погіршується ситуація. Він запропонував уважно відстежувати рух ворожих підрозділів та зауважив, що причиною негараздів є, ймовірно, неправильні рішення військового керівництва та бездіяльність місцевої адміністрації.

"Завдяки [цьому] ворог спромігся спочатку інфільтрувати частину своїх штурмових підрозділів, а далі — накопичувати відповідні сили та засоби. Бої вирують безпосередньо на території цього населеного пункту. Повільно, але ворог продовжує просуватися", — сказав експерт.

Росіяни намагаються окупувати та закріпитись на плацдармі біля Куп'янська, щоб потім мати можливість наступати на Слов'янськ та Краматорськ, розташовані південніше. На його думку, якщо втратити ключове місто, то ЗС РФ трансформують це у нові "територіальні здобутки". За оцінками Селезньова, спершу росіяни забезпечать логістику, і потім протягом кількох місяців матимуть потужний плацдарм для подальшого наступу.

"Нинішнє намагання ворога за будь-яку ціну здобути контроль над цим населеним пунктом, вони кінець кінцем будуть трансформовані в певні територіальні здобутки для ворога. Якими вони будуть за масштабами, залежить від нашого опору, нашого спротиву", — наголосив він.

Селезньов поставив риторичне запитання, чи є у Сил оборони достатньо ресурсів, щоб "зорганізувати той самий опір на настільки високому рівні, щоб ворог зазнавав неймовірних втрат, але не мав територіальних здобутків".

Наступ РФ — Генштаб та аналітики про Куп'янськ

На карті аналітиків проєкту DeepState останні зміни на Куп'янському напрямку з'явились 12 жовтня. Бачимо, що у напрямку Куп'янська Вузлового утворився тонкий виступ "сірої зони", орієнтовною довжиною приблизно 3 км. Найближчий населений пункт біля цього виступу — село Піщане, а далі, за 7 км, — східні околиці Куп'янська-Вузлового, згаданого експертом.

Наступ РФ — ситуація під Куп'янськом та Куп'янськом-Вузловим 14 жовтня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 14 жовтня, вказується, що на Куп'янському напрямку нарахували п'ять штурмів ЗС РФ: це значно менше, ніж на сусідніх (Вовчанськ на півночі — 15, Лиман на півдні — 14).

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Куп'янськ, який активізувався у серпні-вересні 2025 року. Зокрема, бійці ЗСУ розповіли про спроби росіяни пробратись у місто по трубах. 10 армійський корпус опублікував кадри, на яких показав, як виявили диверсійні групи окупантів під Куп'янськом та як вихід з труби знищили різними засобами ураження — дронами та артилерією.

Нагадуємо, 13 жовтня нардепка Мар'яна Безугла попередила, що бачить загрозу втрати Куп'янська, та пояснила, чому, на її думку, це станеться.