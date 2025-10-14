Потеря Купянска: почему ВС РФ получат преимущества для атак на Славянск, — эксперт (видео)
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают атаковать в районе Купянска и Купянска-Узлового и, если оккупируют эти населенные пункты, получат преимущество для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, пояснил эксперт Селезнев. По его мнению, проблемы на данном отрезке фронта появились из-за ошибок военной администрации и местного военного командования.
Внутри Купянска происходят тяжелые бои и ВС РФ все же постепенно продвигаются, сказал военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Еспресо". Если россияне смогут оккупировать этот населенный пункт, то наладят логистику для дальнейшего наступления на соседнем участке фронта.
По мнению Селезнева, вопреки официальной информации об "успехах определенного армейского корпуса", в Купянске ухудшается ситуация. Он предложил внимательно отслеживать движение вражеских подразделений и отметил, что причиной проблем являются, вероятно, неправильные решения военного руководства и бездействие местной администрации.
"Благодаря [этому] враг смог сначала инфильтрировать часть своих штурмовых подразделений, а дальше — накапливать соответствующие силы и средства. Бои бушуют непосредственно на территории этого населенного пункта. Медленно, но враг продолжает продвигаться", — сказал эксперт.
Россияне пытаются оккупировать и закрепиться на плацдарме возле Купянска, чтобы потом иметь возможность наступать на Славянск и Краматорск, расположенные южнее. По его мнению, если потерять ключевой город, то ВС РФ трансформируют это в новые "территориальные достижения". По оценкам Селезнева, сначала россияне обеспечат логистику, и потом в течение нескольких месяцев будут иметь мощный плацдарм для дальнейшего наступления.
"Нынешние попытки врага любой ценой получить контроль над этим населенным пунктом, они в конце концов будут трансформированы в определенные территориальные достижения для врага. Какими они будут по масштабам, зависит от нашего сопротивления, нашего сопротивления", — подчеркнул он.
Селезнев задал риторический вопрос, есть ли у Сил обороны достаточно ресурсов, чтобы "организовать то же сопротивление на столь высоком уровне, чтобы враг нес невероятные потери, но не имел территориальных достижений".
Наступление РФ — Генштаб и аналитики о Купянске
На карте аналитиков проекта DeepState последние изменения на Купянском направлении появились 12 октября. Видим, что в направлении Купянска Узлового образовался тонкий выступ "серой зоны", ориентировочной длиной около 3 км. Ближайший населенный пункт возле этого выступа — село Песчаное, а дальше, в 7 км, — восточные окраины Купянска-Узлового, упомянутого экспертом.
В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 14 октября, указывается, что на Купянском направлении насчитали пять штурмов ВС РФ: это на порядок меньше, чем на соседних (Волчанск на севере — 15, Лиман на юге — 14).
Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Купянск, которое активизировалось в августе-сентябре 2025 года. Среди прочего, бойцы ВСУ рассказали о попытках россияне пробраться в город по трубам. 10 армейский корпус опубликовал кадры, на которых показал, как обнаружили диверсионные группы оккупантов под Купянском и как выход из трубы уничтожили различными средствами поражения — дронами и артиллерией.
Напоминаем, 13 октября нардеп Марьяна Безуглая предупредила, что видит угрозу потери Купянска, и объяснила, почему, по ее мнению, это произойдет.