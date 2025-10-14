Потеря Купянска: почему ВС РФ получат преимущества для атак на Славянск, — эксперт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают атаковать в районе Купянска и Купянска-Узлового и, если оккупируют эти населенные пункты, получат преимущество для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию, пояснил эксперт Селезнев. По его мнению, проблемы на данном отрезке фронта появились из-за ошибок военной администрации и местного военного командования.

Внутри Купянска происходят тяжелые бои и ВС РФ все же постепенно продвигаются, сказал военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Еспресо". Если россияне смогут оккупировать этот населенный пункт, то наладят логистику для дальнейшего наступления на соседнем участке фронта.

Наступление РФ — Селезнев о ситуации в Купянске

По мнению Селезнева, вопреки официальной информации об "успехах определенного армейского корпуса", в Купянске ухудшается ситуация. Он предложил внимательно отслеживать движение вражеских подразделений и отметил, что причиной проблем являются, вероятно, неправильные решения военного руководства и бездействие местной администрации.

"Благодаря [этому] враг смог сначала инфильтрировать часть своих штурмовых подразделений, а дальше — накапливать соответствующие силы и средства. Бои бушуют непосредственно на территории этого населенного пункта. Медленно, но враг продолжает продвигаться", — сказал эксперт.

Россияне пытаются оккупировать и закрепиться на плацдарме возле Купянска, чтобы потом иметь возможность наступать на Славянск и Краматорск, расположенные южнее. По его мнению, если потерять ключевой город, то ВС РФ трансформируют это в новые "территориальные достижения". По оценкам Селезнева, сначала россияне обеспечат логистику, и потом в течение нескольких месяцев будут иметь мощный плацдарм для дальнейшего наступления.

"Нынешние попытки врага любой ценой получить контроль над этим населенным пунктом, они в конце концов будут трансформированы в определенные территориальные достижения для врага. Какими они будут по масштабам, зависит от нашего сопротивления, нашего сопротивления", — подчеркнул он.

Селезнев задал риторический вопрос, есть ли у Сил обороны достаточно ресурсов, чтобы "организовать то же сопротивление на столь высоком уровне, чтобы враг нес невероятные потери, но не имел территориальных достижений".

Наступление РФ — Генштаб и аналитики о Купянске

На карте аналитиков проекта DeepState последние изменения на Купянском направлении появились 12 октября. Видим, что в направлении Купянска Узлового образовался тонкий выступ "серой зоны", ориентировочной длиной около 3 км. Ближайший населенный пункт возле этого выступа — село Песчаное, а дальше, в 7 км, — восточные окраины Купянска-Узлового, упомянутого экспертом.

Наступление РФ — ситуация под Купянском и Купянском-Узловым 14 октября Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 14 октября, указывается, что на Купянском направлении насчитали пять штурмов ВС РФ: это на порядок меньше, чем на соседних (Волчанск на севере — 15, Лиман на юге — 14).

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Купянск, которое активизировалось в августе-сентябре 2025 года. Среди прочего, бойцы ВСУ рассказали о попытках россияне пробраться в город по трубам. 10 армейский корпус опубликовал кадры, на которых показал, как обнаружили диверсионные группы оккупантов под Купянском и как выход из трубы уничтожили различными средствами поражения — дронами и артиллерией.

Напоминаем, 13 октября нардеп Марьяна Безуглая предупредила, что видит угрозу потери Купянска, и объяснила, почему, по ее мнению, это произойдет.