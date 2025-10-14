Спасли Доброполье: какая военная тактика сорвала наступление 16 бронемашин ВС РФ (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации пытались прорваться на Доброполье, бросив в атаку 16 бронемашин, которые вдруг возникли в четырех точках на местности. Удар россиян отбили благодаря совместной работе 1 корпуса Национальной гвардии, Десантно-штурмовым войскам и Силам беспилотных систем. На одном из участков враг преодолел заграждения из бетонных пирамид.

Related video

На Доброполье на Очеретинском направлении состоялась атака российской бронетехники, среди которой заметили и БМП, и МТЛБ, и даже танки, говорится в заметке 1 корпуса НГУ "Азов" в Telegram-канале. События произошли 13 октября. Основной "ударный кулак" был направлен в сторону села Шахово. На видео, опубликованном бойцами Сил обороны, видим попытки россиян прорваться вперед с применением брони, на которую установили средства РЭБ против украинских дронов. Подразделения ВС РФ остановили и возможные потери врага — 78 человек, говорится в сообщении "Азова".

На двухминутном видео можем проследить, какую тактику применили россияне для атаки и какую тактику использовали украинцы, чтобы остановить противника. Видим, что ВС РФ разделили бронетехнику на, вероятно, четыре группы, которые направлялись в сторону населенных пунктов по грунтовым дорогам, между полями, прячась под деревьями. На записи — серия попаданий, после которых начинает дымиться и пылать российская техника. В некоторых случаях во все стороны разбегались российские солдаты, которых потом выслеживали чуть ли не в одиночку и также обезвреживали дронами, свидетельствует видео бойца Сил обороны.

Чтобы остановить ВС РФ, совместно работали несколько подразделений СОУ — 1 корпус "Азова", ДШВ и СБС, отмечается в заявлении подразделения:

провели минирование определенных участков;

беспилотники СБС вели разведку и отслеживали появление противника;

для остановки продвижения ВС РФ применили ударные дроны и артиллерию.

Первый корпус НГУ объяснил, что ВС РФ пытались прорваться в сторону населенных пунктов Мирноград, Разино и Шахово. С этой целью российское командование сначала бросило вперед мотоциклистов, а за ними — девять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, три танка: все были уничтожены.

Наступление РФ — ситуация под Добропольем

В канале In Factum создали инфографику на основе сообщения бойцов СОУ и геолокации кадров. Аналитики показали четыре точки, в которых атаковали россияне. Указывается, что механизированные штурмы россиян состоялись от сел Новоэкономическое-Новая Полтавка в сторону Шахматного.

Наступление РФ — схема прорыва россиян в четырех точках под Добропольем 13 октября Фото: In Factum

Кроме того, аналитики обратили внимание на отражение атаки РФ, опубликованное в канале ДШВ. Десантники, среди прочего, указали несколько иные данные о соотношении БМП (17) и танков (один). Также уточняется, что россияне бросили вперед подразделения трех мотострелковых бригад и одной бригады морпехов. В заметке In Factum отмечается, что "несмотря на катастрофические потери, противнику удалось зайти в левый фланг Шахово и проехать одну из линий обороны (зубы дракона + противотанковый ров)".

Отметим, о предыдущей попытке наступления РФ на Доброполье офицер 1 корпуса НГУ рассказал в разговоре с медиа The War Zone. Выяснилось, что во время тогдашних попыток россияне применили такую же тактику и при этом использовали плохие погодные условия, когда из-за дождей не работали дроны и авиация.

Напоминаем, военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему опасно наступление ВС РФ на Купянск и в какую сторону будут атаковать россияне, которую оккупируют этот город.