"Росіяни вже повністю у місті": Безугла заявила, що захоплення Куп'янська — питання часу

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що повне захоплення Куп’янська російськими військами стало лише питанням часу. Попри повідомлення Генштабу та деяких блогерів про контрнаступ, реальна ситуація на місці свідчить про контроль ворога над містом.

Як стало відомо з її публікації в Telegram, точку незворотності вже пройдено — російські війська повністю перебувають у Куп’янську. Безугла додала, що "Добропільський контрнаступ" існує лише в повідомленнях, а насправді відбуваються окремі стабілізаційні дії після прориву через неточності в доповідях.

Публікація Мар'яни Безуглої в Telegram Фото: Скриншот

Водночас у ранковому звіті Генштабу ЗСУ зазначено, що на Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів, а українські сили оборони відбивали штурмові дії ворога у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, противник також завдав численних авіаційних та артилерійських ударів по позиціях українських військ і населених пунктах, серед яких Юр’ївка, Костянтинівка, Миколаївка, Сіверськ, Магдалинівка, Новоандріївка та Миколаївка на Херсонщині. Українські війська продовжують стримувати наступ ворога та завдають йому значних втрат у живій силі, техніці та безпілотниках.

Ситуація на фронті: що кажуть аналітики DeepState

Та все ж, за даними аналітиків DeepState, на Донеччині українські війська змогли відкинути противника поблизу кількох населених пунктів, серед яких Новий Шаховий, Золотий Колодязь, Кучерів Яр та Новопавлівка.

Водночас експерти зазначають, що ситуація на цих ділянках залишається вкрай напруженою, а російські війська продовжують штурмові дії та частково просунулися в окремих районах, зокрема в Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Аналітики підкреслюють, що, попри успіхи українських підрозділів, бойові дії залишаються інтенсивними, а контроль над деякими позиціями ще не є стабільним.

Нагадаємо, що, за даними видання Politico, російська армія щодня втрачає тисячі солдатів у боях, які не приносять значних територіальних здобутків, а спроби поповнити війська не компенсують втрат.

Також Фокус писав, що станом на 12 жовтня, сили РФ просунулися в Малинівці Запорізької області, Піщаному Харківської області та в Торському на Лиманському напрямку в Донецькій області.