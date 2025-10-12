ЗС РФ атакують у Куп'янську та під Запоріжжям: де просуваються російські війська (карта)

Українські аналітики повідомили про нові просування російських військ на кількох ділянках фронту. За даними джерела, сили РФ просунулися в Малинівці Запорізької області, Піщаному Харківської області та в Торському на Лиманському напрямку в Донецькій області.

Збройні сили РФ мали незначний успіх на Запорізькому та Лиманському напрямках. Також значно збільшилася "сіра зона" в Куп'янську — під контролем українських сил, згідно з оновленими картографічними даними DeepState, залишаються тільки південні околиці міста.

Йдеться про ділянку фронту Малинівка-Полтавка на схід від Гуляйполя, де противник продовжує "повзучий" наступ. За інформацією аналітиків, Малинівка перебуває під контролем росіян, а саме 38-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Карта бойових дій на сході Запорізької області. 11 жовтня Фото: deepstatemap.live

Імовірно, противник позначив напрямок удару в бік Червоного і Зеленого Гаю. Інші ділянки Запорізького фронту по всій лінії бойового зіткнення залишилися без змін.

Незначну зміну лінії фронту зафіксовано в районі Куп'янська — у самому населеному пункті збільшилася так звана "сіра зона", хоча 9 жовтня український Генштаб повідомив про операцію із зачистки окремих районів міста воїнами Сил спеціальних операцій.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 11 жовтня Фото: deepstatemap.live

Інтенсивність бойових дій

Згідно зі зведенням Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один ракетний удар і 82 авіаудари, скинув 147 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано 4476 обстрілів, з яких 133 — з реактивних систем залпового вогню, і застосовано 4804 дрони-камікадзе.

Авіанальоти зафіксовано, зокрема, по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка і Приморське в Запорізькій області.

"На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп'янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки", — йдеться в оперативному зведенні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують спроби повного захоплення Донецької області. Про це повідомив офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко. За його словами, у Донецькій області росіяни хочуть реалізувати "путінську маячню" про захоплення всієї області", перекидаючи туди дуже великі сили.