ЗС РФ атакують у Куп'янську та під Запоріжжям: де просуваються російські війська (карта)
Українські аналітики повідомили про нові просування російських військ на кількох ділянках фронту. За даними джерела, сили РФ просунулися в Малинівці Запорізької області, Піщаному Харківської області та в Торському на Лиманському напрямку в Донецькій області.
Збройні сили РФ мали незначний успіх на Запорізькому та Лиманському напрямках. Також значно збільшилася "сіра зона" в Куп'янську — під контролем українських сил, згідно з оновленими картографічними даними DeepState, залишаються тільки південні околиці міста.
Йдеться про ділянку фронту Малинівка-Полтавка на схід від Гуляйполя, де противник продовжує "повзучий" наступ. За інформацією аналітиків, Малинівка перебуває під контролем росіян, а саме 38-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.
Імовірно, противник позначив напрямок удару в бік Червоного і Зеленого Гаю. Інші ділянки Запорізького фронту по всій лінії бойового зіткнення залишилися без змін.
Незначну зміну лінії фронту зафіксовано в районі Куп'янська — у самому населеному пункті збільшилася так звана "сіра зона", хоча 9 жовтня український Генштаб повідомив про операцію із зачистки окремих районів міста воїнами Сил спеціальних операцій.
Інтенсивність бойових дій
Згідно зі зведенням Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу зафіксовано 203 бойові зіткнення.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один ракетний удар і 82 авіаудари, скинув 147 керованих авіабомб. Крім того, зафіксовано 4476 обстрілів, з яких 133 — з реактивних систем залпового вогню, і застосовано 4804 дрони-камікадзе.
Авіанальоти зафіксовано, зокрема, по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка і Приморське в Запорізькій області.
"На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп'янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки", — йдеться в оперативному зведенні.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують спроби повного захоплення Донецької області. Про це повідомив офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко. За його словами, у Донецькій області росіяни хочуть реалізувати "путінську маячню" про захоплення всієї області", перекидаючи туди дуже великі сили.