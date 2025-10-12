ВС РФ атакуют в Купянске и под Запорожьем: где продвигаются российские войска (карта)
Украинские аналитики сообщили о новых продвижениях российских войск на нескольких участках фронта. По данным источника, силы РФ продвинулись в Малиновке Запорожской области, Песчаном Харьковской области и в Торском на Лиманском направлении в Донецкой области.
Вооруженные силы РФ имели незначительный успех на Запорожском и Лиманском направлениях. Также значительно увеличилась "серая зона" в Купянске — под контролем украинских сил, согласно обновленным картографическим данным DeepState, остаются только южные окраины города.
Речь идет об участке фронта Малиновка-Полтавка восточнее Гуляйполя, где противник продолжает "ползучее" наступление. По информации аналитиков, Малиновка находится под контролем россиян, а именно 38-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Предположительно противник обозначил направление удара в сторону Червоного и Зеленого Гая. Другие участки Запорожского фронта по всей линии боевого соприкосновения остались без изменений.
Незначительное изменение линии фронта зафиксировано в районе Купянска — в самом населенном пункте увеличилась так называемая "серая зона", хотя 9 октября украинский Генштаб сообщил об операции по зачистке отдельных районов города воинами Сил специальных операций.
Интенсивность боевых действий
Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар и 82 авиаудара, сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано 4476 обстрелов, из которых 133 — из реактивных систем залпового огня, и применено 4804 дрона-камикадзе.
Авианалеты зафиксированы, в частности, по районам населенных пунктов Веселянка, Григоровка и Приморское в Запорожской области.
"На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки", — говорится в оперативной сводке.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки полного захвата Донецкой области. Об этом сообщил офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко. По его словам, в Донецкой области россияне хотят реализовать "путинский бред" о захвате всей области", перебрасывая туда очень большие силы.