ВС РФ атакуют в Купянске и под Запорожьем: где продвигаются российские войска (карта)

Украинские аналитики сообщили о новых продвижениях российских войск на нескольких участках фронта. По данным источника, силы РФ продвинулись в Малиновке Запорожской области, Песчаном Харьковской области и в Торском на Лиманском направлении в Донецкой области.

Вооруженные силы РФ имели незначительный успех на Запорожском и Лиманском направлениях. Также значительно увеличилась "серая зона" в Купянске — под контролем украинских сил, согласно обновленным картографическим данным DeepState, остаются только южные окраины города.

Речь идет об участке фронта Малиновка-Полтавка восточнее Гуляйполя, где противник продолжает "ползучее" наступление. По информации аналитиков, Малиновка находится под контролем россиян, а именно 38-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Карта боевых действий на востоке Запорожской области. 11 октября Фото: deepstatemap.live

Предположительно противник обозначил направление удара в сторону Червоного и Зеленого Гая. Другие участки Запорожского фронта по всей линии боевого соприкосновения остались без изменений.

Незначительное изменение линии фронта зафиксировано в районе Купянска — в самом населенном пункте увеличилась так называемая "серая зона", хотя 9 октября украинский Генштаб сообщил об операции по зачистке отдельных районов города воинами Сил специальных операций.

Карта боевых действий на Купянском направлении. 11 октября Фото: deepstatemap.live

Интенсивность боевых действий

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар и 82 авиаудара, сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано 4476 обстрелов, из которых 133 — из реактивных систем залпового огня, и применено 4804 дрона-камикадзе.

Авианалеты зафиксированы, в частности, по районам населенных пунктов Веселянка, Григоровка и Приморское в Запорожской области.

"На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки", — говорится в оперативной сводке.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают попытки полного захвата Донецкой области. Об этом сообщил офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко. По его словам, в Донецкой области россияне хотят реализовать "путинский бред" о захвате всей области", перебрасывая туда очень большие силы.