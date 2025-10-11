"Потери не останавливают": в Нацгвардии объяснили, какую прихоть Путина пытаются реализовать ВС РФ

Российские оккупационные войска хотят любым способом захватить территорию всей Донецкой области, выполнив таким образом одну из прихотей президента РФ Владимира Путина.

Related video

Для этого вражеская армия не жалеет жизней солдат и несет большие потери, заявил в комментарии "Еспресо" офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко.

"Такое впечатление, что в Донецкой области они хотят реализоваться вот тот путинский бред о том, что он хочет захватить всю область. Они бросают туда очень большие силы", — сказал Ильенко.

Он уточнил, что с этой же целью россияне одновременно давят на фронте и атакуют украинские города в тылу.

"Враг продолжает сунуть и бросает просто огромные силы для наступления и продолжает нести огромные потери. К сожалению, пока такие масштабные потери не останавливают россиян", — отметил Ильенко.

По его словам, количество российских потерь не может не отражаться на их перспективах.

"Нам только нужно выдержать этот накат. Поскольку, они, вероятно, хотят сделать финальную ставку в этой войне", — подчеркнул Ильенко.

Напомним, 5 октября в "Атэш" сообщили, что раненые солдаты ВС РФ стали "штурмовым ресурсом".

Фокус также писал о том, что на Херсонщине командиры ВС РФ скрывают реальные потери.