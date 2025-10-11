"Втрати не зупиняють": в Нацгвардії пояснили, яку забаганку Путіна намагаються реалізувати ЗС РФ

Російські окупаційні війська хочуть у будь-який спосіб захопити територію всієї Донецької області, виконавши таким чином одну із забаганок президента РФ Володимира Путіна.

Для цього ворожа армія не шкодує життів солдатів та зазнає великих втрат, заявив в коментарі "Еспресо" офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

"Таке враження, що на Донеччині вони хочуть реалізуватись ось ту путінську маячню про те, що він хоче захопити всю область. Вони кидають туди дуже великі сили", — сказав Іллєнко.

Він уточнив, що з цією ж метою росіяни одночасно тиснуть на фронті та атакують українські міста в тилу.

"Ворог продовжує сунути й кидає просто величезні сили для наступу та продовжує зазнавати величезних втрат. На жаль, поки що такі масштабні втрати не зупиняють росіян", — зазначив Іллєнко.

За його словами, кількість російських втрат не може не відображатись на їхніх перспективах.

"Нам лише потрібно витримати цей накат. Оскільки, вони, ймовірно, хочуть зробити фінальну ставку в цій війні", — наголосив Іллєнко.

