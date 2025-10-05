Поранені солдати ЗС РФ стали "штурмовим ресурсом": в "Атеш" пояснили, що роблять скалічені окупанти

Командири ЗС РФ створюють з поранених російських окупантів штурмові групи, щоб не надавати їм медичної допомоги та "підтягнути" статистику втрат.

Таким чином на Запорізькому напрямку поранені солдати ЗС РФ стали "штурмовим ресурсом", повідомили у партизанському русі "Атеш".

"Через неправдиві звіти про кількість загиблих командири підрозділів змушені повністю відмовитися від евакуації поранених. Замість цього вони створюють з покалічених солдатів окремі групи для оборони позицій, позбавляючи їх медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Партизани уточнили, що цю інформацію отримали від агентів з 201-го мотострілецького полку на Запорізькому напрямку, У такий спосіб російські командири намагаються приховати реальну кількість втрат особового складу.

"Тих, хто намагається домогтися лікування, чекає особлива доля — їх відправляють у штурмові групи. Так командування вирішує дві проблеми: позбавляється від "незручних" солдатів і створює видимість спроб наступу на українські позиції", — наголосили в "Атеш".

