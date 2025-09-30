Солдати ЗС РФ змушені платити, аби вижити на Запорізькому напрямку: тих, хто відмовляється, карають, — "АТЕШ"

У 70-му мотострілецькому полку російської армії запровадили обов'язковий збір коштів. Тих, хто відмовляється, демонстративно суворо карають — наприклад, побиттям і киданням у яму на кілька днів.

Related video

Російські військові 70-го мотострілецького полку зобов'язані платити не менше 10 тисяч рублів з людини у так звану "касу". Про це розповіли агенти партизанського руху "АТЕШ" у Telegram-каналі спільноти.

Як дізналися агенти, гроші російські військові кладуть у спільну "касу". Звідти кошти кудись зникають без пояснень та жодних звітів.

Тих росіян, які відмовляються віддавати гроші, суворо карають. Так, когось відправляють на штурми укріплених позицій без підмоги. Також військових ЗС РФ карають побиттям та киданням у яму, де ті перебувають упродовж кількох днів, зазначають партизани.

"Якщо вони хочуть вижити, з них вимагають щонайменше 50 тисяч рублів щомісяця без гарантії, що завтра їх не відправлять на позиції СОУ", — стверджують агенти руху "АТЕШ".

Партизани зазначають, що такі дії є "розкладанням ворожої армії зсередини". Подібні випадки деморалізують російських військових, послаблюючи тим самим позиції ЗС РФ на полі бою.

Варто зазначити, що раніше росЗМІ писали, що 70-й мотострілецький полк на війні Росії з Україною входить до угруповання військ ЗС РФ "Дніпро". Повідомлялося, що полк на період 2023-2025 років брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

У серпні 2025 року 70-му мотострілецькому полку присвоєно указом президента РФ Володимира Путіна звання "гвардійського".

Нагадаємо, 26 вересня речник південного командування Владислав Волошин повідомляв, що у росіян під Запоріжжям з'явилася нова тактика проникнення в оперативні тили Сил оборони.

Також 20 вересня партизани руху "АТЕШ" розповідали, що російські командири вигадали новий спосіб використання поранених солдатів.