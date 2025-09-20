"Евакуації немає": командири РФ вигадали новий спосіб використання поранених солдатів, — "Атеш"

Командування підрозділів ЗС РФ на Запорізькому напрямку не дають своїм пораненим солдатам відновитись та загоїти рани. Замість цього їх відправляють у розвідку.

Related video

Таким чином російські командири економлять їжу, повідомив український партизанський рух "Атеш".

"На Запорізькому напрямку поранених бійців відправляють виявляти ворожі позиції", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агент "Атеш", який проходить службу у 247 гвардійському десантно-штурмовому полку на Запорізькому напрямку, надав інформацію про те, що бійців ЗС РФ, які отримали поранення, відправляють на розвідку боєм, щоб виявити позиції ЗСУ.

"При цьому евакуації з поля бою немає, тому поранення в будь-якому випадку стає смертельним. У таких умовах російське командування не хоче витрачати сили і провізію на поранених, які і так не виживуть", — зазначили в "Атеш".

Партизани також підкреслили, що у випадках, коли поранений російський солдат відмовляється йти у розвідку, йому загрожує розстріл.

"Розвідка боєм" часто проводиться без зброї та екіпіровки. Поранений солдат або гине від противника, або від рук своїх же", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 17 вересня партизани провели диверсію під Єкатеринбургом, спаливши залізничне релейне обладнання.

11 вересня партизани вдарили по заводу ППО в російській Тулі.