"Эвакуации нет": командиры РФ придумали новый способ использования раненых солдат, — "Атеш"

Командование подразделений ВС РФ на Запорожском направлении не дают своим раненым солдатам восстановиться и заживить раны. Вместо этого их отправляют в разведку.

Таким образом российские командиры экономят еду, сообщило украинское партизанское движение "Атеш".

"На Запорожском направлении раненых бойцов отправляют выявлять вражеские позиции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что агент "Атеш", который проходит службу в 247 гвардейском десантно-штурмовом полку на Запорожском направлении, предоставил информацию о том, что бойцов ВС РФ, которые получили ранения, отправляют на разведку боем, чтобы обнаружить позиции ВСУ.

"При этом эвакуации с поля боя нет, поэтому ранение в любом случае становится смертельным. В таких условиях российское командование не хочет тратить силы и провизию на раненых, которые и так не выживут", — отметили в "Атеш".

Партизаны также подчеркнули, что в случаях, когда раненый российский солдат отказывается идти в разведку, ему грозит расстрел.

"Разведка боем" часто проводится без оружия и экипировки. Раненый солдат или погибает от противника, или от рук своих же", — отметили в "Атеш".

