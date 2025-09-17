"Под угрозой вся военная логистика": партизаны провели диверсию под Екатеринбургом (видео)

Агент украинского партизанского движения "Атеш" парализовал железнодорожный узел под Екатеринбургом, сжегши там релейное оборудование.

"Атеш" парализовал железнодорожный узел под Екатеринбургом — под угрозой вся военная логистика России", — говорится в заметке партизан.

В "Атеш" объяснили, что их агент провел диверсию возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге.

"Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях", — отметили в "Атеш".

Место на карте, где партизаны провели диверсию Фото: Атеш

Партизаны также обнародовали видео, на котором видно как горит релейное оборудование на железнодорожном узле.

Отмечается, что через этот узел шли поставки боекомплекта, бронетехники, горючего и личного состава на фронт, а также к заводам и складам на севере и востоке РФ.

"Теперь военные склады простаивают, что наносит ущерб тылу армии", — отметили в "Атеш".

Напомним, 11 сентября партизаны ударили по заводу ПВО в российской Туле.

24 августа партизаны вывели из строя железнодорожный объект в Предкавказье РФ.