"Під загрозою вся військова логістика": партизани провели диверсію під Єкатеринбургом (відео)
Агент українського партизанського руху "Атеш" паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом, спаливши там релейне обладнання.
"Атеш" паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом — під загрозою вся військова логістика Росії", — йдеться у дописі партизанів.
В "Атеш" пояснили, що їх агент провів диверсію біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці.
"Це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках", — зазначили в "Атеш".
Партизани також оприлюднили відео, на якому видно як горить релейне обладнання на залізничному вузлі.
Зазначається, що через цей вузол йшли поставки боєкомплекту, бронетехніки, пального і особового складу на фронт, а також до заводів і складів на півночі і сході РФ.
"Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії", — наголосили в "Атеш".
Нагадаємо, 11 вересня партизани вдарили по заводу ППО в російській Тулі.
24 серпня партизани вивели з ладу залізничний об'єкт у Передкавказзі РФ.