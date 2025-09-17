"Під загрозою вся військова логістика": партизани провели диверсію під Єкатеринбургом (відео)

Агент українського партизанського руху "Атеш" паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом, спаливши там релейне обладнання.

"Атеш" паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом — під загрозою вся військова логістика Росії", — йдеться у дописі партизанів.

В "Атеш" пояснили, що їх агент провів диверсію біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання на залізниці.

"Це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках", — зазначили в "Атеш".

Місце на мапі, де партизани провели диверсію Фото: Атеш

Партизани також оприлюднили відео, на якому видно як горить релейне обладнання на залізничному вузлі.

Зазначається, що через цей вузол йшли поставки боєкомплекту, бронетехніки, пального і особового складу на фронт, а також до заводів і складів на півночі і сході РФ.

"Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 11 вересня партизани вдарили по заводу ППО в російській Тулі.

24 серпня партизани вивели з ладу залізничний об'єкт у Передкавказзі РФ.