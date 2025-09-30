Солдаты ВС РФ вынуждены платить, чтобы выжить на Запорожском направлении: тех, кто отказывается, наказывают, — "АТЕШ"

В 70-м мотострелковом полку российской армии ввели обязательный сбор средств. Тех, кто отказывается, демонстративно строго наказывают — например, избиением и бросанием в яму на несколько дней.

Related video

Российские военные 70-го мотострелкового полка обязаны платить не менее 10 тысяч рублей с человека в так называемую "кассу". Об этом рассказали агенты партизанского движения "АТЕШ" в Telegram-канале сообщества.

Как узнали агенты, деньги российские военные кладут в общую "кассу". Оттуда средства куда-то исчезают без объяснений и никаких отчетов.

Тех россиян, которые отказываются отдавать деньги, строго наказывают. Так, кого-то отправляют на штурмы укрепленных позиций без подмоги. Также военных ВС РФ наказывают избиением и бросанием в яму, где те находятся в течение нескольких дней, отмечают партизаны.

"Если они хотят выжить, с них требуют не менее 50 тысяч рублей ежемесячно без гарантии, что завтра их не отправят на позиции СОУ", — утверждают агенты движения "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что такие действия являются "разложением вражеской армии изнутри". Подобные случаи деморализуют российских военных, ослабляя тем самым позиции ВС РФ на поле боя.

Стоит отметить, что ранее росСМИ писали, что 70-й мотострелковый полк на войне России с Украиной входит в группировку войск ВС РФ "Днепр". Сообщалось, что полк на период 2023-2025 годов участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении.

В августе 2025 года 70-му мотострелковому полку присвоено указом президента РФ Владимира Путина звание "гвардейского".

Напомним, 26 сентября спикер южного командования Владислав Волошин сообщал, что у россиян под Запорожьем появилась новая тактика проникновения в оперативные тылы Сил обороны.

Также 20 сентября партизаны движения "АТЕШ" рассказывали, что российские командиры придумали новый способ использования раненых солдат.