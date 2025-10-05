Раненые солдаты ВС РФ стали "штурмовым ресурсом": в "Атэш" объяснили, что делают искалеченные оккупанты

Командиры ВС РФ создают из раненых российских оккупантов штурмовые группы, чтобы не оказывать им медицинской помощи и "подтянуть" статистику потерь.

Таким образом на Запорожском направлении раненые солдаты ВС РФ стали "штурмовым ресурсом", сообщили в партизанском движении "Атеш".

"Из-за ложных отчетов о количестве погибших командиры подразделений вынуждены полностью отказаться от эвакуации раненых. Вместо этого они создают из покалеченных солдат отдельные группы для обороны позиций, лишая их медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что эту информацию получили от агентов из 201-го мотострелкового полка на Запорожском направлении, Таким образом российские командиры пытаются скрыть реальное количество потерь личного состава.

"Тех, кто пытается добиться лечения, ждет особая судьба — их отправляют в штурмовые группы. Так командование решает две проблемы: избавляется от "неудобных" солдат и создает видимость попыток наступления на украинские позиции", — отметили в "Атэш".

