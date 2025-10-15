"Ситуация откровенно плохая": обозреватель рассказал о боях в Купянске и предупредил об угрозах захвата города

Боевые действия в Купянске не прекращались, и отсутствие внимания общества и исчезновение города из информационного пространства не свидетельствует, что ситуация там улучшилась. В то же время Купянск Украине "вообще никак нельзя терять" из-за серьезных угроз.

Related video

Малые группы российских военных "разбежались" почти по всему правому берегу Купянска, и Силам обороны Украины кое-где удалось их захватить в плен, окружить и "выкурить". Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале 15 октября.

"Как-то Купянск снова исчез из информационного пространства. Но ведь ситуация "ср*ка" там не заканчивалась отнюдь", — отметил эксперт.

По его словам, о Купянске в информационном пространстве вспоминают тогда, когда ситуация там в очередной раз "запахнет жареным". Однако ситуация там продолжает оставаться "откровенно плохой". Последствия захвата города могут быть очень серьезными.

"Купянск вообще никак нельзя терять, потому что проблемы приобретут оперативно-тактическое значение, и враг будет иметь широкие возможности по восстановлению позиций, которые они занимали до Харьковской офензивы августа-сентября 2022 года", — подчеркнул Мирошников.

Ситуация в Купянске: что говорят другие

Военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что в пределах Купянска происходят тяжелые бои. По его словам, если врагу удастся захватить город, то он сможет наладить логистику для дальнейшего наступления на другом, соседнем, участке фронта.

Народный депутат Марьяна Безуглая 13 октября заявила, что полный захват Купянска ВС РФ стал лишь вопросом времени. По ее словам, российские военные полностью находятся в городе, а реальная ситуация якобы свидетельствует о контроле врага над ним.

О продвижении врага в Купянске свидетельствуют также данные аналитиков и карты боевых действий. Так, 12 октября в DeepState рассказали, что "серая зона" в городе существенно увеличилась, а под контролем Сил обороны находятся только южные окраины Купянска.

Напомним, 14 октября аналитики DeepState сообщили, что в Донецкой области зафиксирована определенная потеря позиций Сил обороны.