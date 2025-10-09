Герасимов озвучив наступну мету наступу ЗС РФ, і це не Покровськ чи Куп'янськ (відео)

Збройні сили Російської Федерації хотіли б просунутись у бік Запоріжжя до населеного пункту Приморське, заявило російське командування під час дня народження очільника Кремля.

Угрупування "Дніпро" російської армії наступає у бік Запоріжжя, сказав начальник штабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. У фрагменті виступу, опублікованому росЗМІ "Вы слушали Маяк", чути, як російський генерал запевнив, що і далі триватимуть повітряні удари по українських містах та важливих об'єктах.

Герасимов повідомив Путіну, що найближчим часом наступатимуть на Запоріжжя та планують окупувати два населених пункти — Степногірськ та Приморське. З його слів, продовжать намагатись просуватись у Дніпропетровській області України.

Заява Герасимова пролунала у вівторок 7 жовтня, під час зустрічі військових з президентом РФ Володимиром Путіним, який саме відзначав день народження. РосЗМІ ТАСС навело інші деталі виступу начальника російського Генштабу. Серед іншого, ішлося про наступ на Сіверськ, Костянтинівку (угрупування "Юг") і про начебто майже повну окупацію Куп'янська (угрупування "Запад").

Наступ РФ — що відбувається під Запоріжжям

Тим часом на карті аналітиків DeepState останні зміни на Запорізькому напрямку позначені, орієнтовно, 21-22 вересня. Бачимо, що населені пункти, про які сказав Герасимов, розташовані на південь від обласного центру на дорозі Е-105. Степногірськ — майже у сірій зоні, у якій тривають бої: відстань до Запоріжжя — близько 21 км (автотрасою). Приморське — за 3 км від Степногірська, показує карта аналітиків.

У звітах Генштабу ЗСУ інформують про наступ РФ під Запоріжжям. На даному відтинку фронту виділяють два напрямки — Оріхів та Гуляйполе. 9 жовтня українське командування повідомило, що на Оріхівському напрямку нарахували дев'ять атак ЗС РФ, під Гуляйполем — жодного. Основні бої — біля Степового, Кам'янського, Новоандріївки. Водночас, відбулось 40 російських штурмів на Олександрівському напрямку, який днями почав фігурувати у звітах Генштабу.

Зазначимо, 9 жовтня Фокус писав про наступ РФ та про загрози для Запоріжжя: таку думку висловив OSINT-аналітик Clement Molin. OSINTер опублікував карту боїв на адмінмежі Дніпропетровської та Запорізької області і позначив три навпаки можливого наступу росіян. Серед них — — загроза для рубежів біля Гуляйполя, яким зайдуть в тил, до для, власне, Запоріжжя.

Нагадуємо, президент Зеленський заявив, що ЗСУ зірвали спробу ЗС РФ повністю окупувати Донбас влітку 2025 року. Очільник української держави тим часом розповів, по яких військових та стратегічних цілях РФ вдарили ракети та дрони Сил оборони.