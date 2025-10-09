Герасимов озвучил следующую цель наступления ВС РФ, и это не Покровск или Купянск (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации хотели бы продвинуться в сторону Запорожья до населенного пункта Приморское, заявило российское командование во время дня рождения главы Кремля.

Группировка "Днепр" российской армии наступает в сторону Запорожья, сказал начальник штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Во фрагменте выступления, опубликованном росСМИ "Вы слушали Маяк", слышно, как российский генерал заверил, что и дальше будут продолжаться воздушные удары по украинским городам и важным объектам.

Герасимов сообщил Путину, что в ближайшее время будут наступать на Запорожье и планируют оккупировать два населенных пункта — Степногорск и Приморское. По его словам, продолжат пытаться продвигаться в Днепропетровской области Украины.

Заявление Герасимова прозвучало во вторник 7 октября, во время встречи военных с президентом РФ Владимиром Путиным, который как раз отмечал день рождения. РосСМИ ТАСС привело другие детали выступления начальника российского Генштаба. Среди прочего, речь шла о наступлении на Северск, Константиновку (группировка "Юг") и о якобы почти полной оккупации Купянска (группировка "Запад").

Наступление РФ — что происходит под Запорожьем

Между тем на карте аналитиков DeepState последние изменения на Запорожском направлении обозначены, ориентировочно, 21-22 сентября. Видим, что населенные пункты, о которых сказал Герасимов, расположены к югу от областного центра на дороге Е-105. Степногорск — почти в серой зоне, в которой идут бои: расстояние до Запорожья — около 21 км (по автотрассе). Приморское — в 3 км от Степногорска, показывает карта аналитиков.

Наступление РФ — ситуация на Запорожском направлении по состоянию на 9 октября

В отчетах Генштаба ВСУ информируют о наступлении РФ под Запорожьем. На данном отрезке фронта выделяют два направления — Орехов и Гуляйполе. 9 октября украинское командование сообщило, что на Ореховском направлении насчитали девять атак ВС РФ, под Гуляйполем — ни одной. Основные бои — у Степного, Каменского, Новоандреевки. В то же время, состоялось 40 российских штурмов на Александровском направлении, которое на днях начало фигурировать в отчетах Генштаба.

Отметим, 9 октября Фокус писал о наступлении РФ и об угрозах для Запорожья: такое мнение высказал OSINT-аналитик Clement Molin. OSINTер опубликовал карту боев на админгранице Днепропетровской и Запорожской области и обозначил три противоположности возможного наступления россиян. Среди них — угроза для рубежей возле Гуляйполя, которым зайдут в тыл, до для, собственно, Запорожья.

Напоминаем, президент Зеленский заявил, что ВСУ сорвали попытку ВС РФ полностью оккупировать Донбасс летом 2025 года. Глава украинского государства тем временем рассказал, по каким военным и стратегическим целям РФ ударили ракеты и дроны Сил обороны.