Приближается битва за Покровск: почему FPV бьют по солдатам РФ в центре города, — обозреватель (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации уже 14 месяцев подряд пытаются оккупировать Покровск, и есть признаки, которые говорят о приближении решающих боев за город, считает немецкий обозреватель. О приближении финала могут свидетельствовать российские солдаты, которые проникли в центр населенного пункта.

Военные ВС РФ пробираются в центральные районы Покровска и попадают под удары FPV-дронов Вооруженных сил Украины, написал в соцсети X (Twitter) военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. По его мнению, ВСУ не могут остановить продвижение россиян, а могут лишь его притормозить.

Сообщение Рёпке появилось вечером 20 октября. Обозреватель опубликовал скриншот видео 7 корпуса ДШВ с ударом по россиянам в Покровске. Он провел геолокацию записи и установил, что вражеских солдат обнаружили возле магазина "Меблвилл", расположенного в центре города на улице Железнодорожной.

Наступление на Покровск — скриншот удара FPV по диверсантам РФ Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke) Наступление на Покровск — геолокация удара FPV по диверсантам РФ Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Обозреватель подытожил, что вскоре должна состояться последняя битва за Покровск — Силы обороны удерживали город 14 месяцев. Рёпке также написал, что причина, почему FPV приходится бить по россиянам в самом центре населенного пункта: невозможность остановки наступления ВС РФ.

"Это свидетельствует о том, что битва за город приближается к своей завершающей фазе после 14 месяцев. Факт остается фактом: Киев может замедлить российские войска, но не может их остановить", — говорится в заметке.

Наступление на Покровск — Репке о приближении решающих боев Фото: Скриншот

Покровск — город на юге Донецкой области площадью 30 кв. км, в котором до войны жило около 60 тыс. человек. ВС РФ подошли к населенному пункту 14 месяцев назад — ориентировочно, в августе 2024 года. Для сравнения, битва за Бахмут длилась 10 месяцев, за Авдеевку — 19 месяцев, за Угледар — более 24 месяцев.

Наступление на Покровск — детали

На карте боевых действий проекта Deep State можно увидеть, что точка удара дрона 7 корпуса ДШВ расположена в 120 м от железнодорожной станции и в 400 м — от автодороги Т0504, которая обеспечивала логистику Сил обороны. Последние изменения на карте появились 20 октября. Аналитики показали узкий клин "серой" зоны, который протянулся на 2,5 км от улиц Привольная-Ленинградская и городского кладбища до железнодорожной станции.

Наступление на Покровск — ситуация по состоянию на 20 октября Фото: DeepState

Генштаб ВСУ утром 21 октября сообщил, что на Покровском направлении насчитали 76 штурмов ВС РФ. Россияне атаковали 19 населенных пунктов — от Владимировки до Новопавловки.

Отметим, Фокус писал о наступлении на Покровск и о ситуации в городе, которому угрожают россияне. В частности, 29 сентября аналитики DeepState сообщили, что подразделения ВС РФ продвинулись почти на 700 м на юге населенного пункта и подошли к городскому кладбищу на ул. Между тем через три недели, 20 октября, боец ВСУ с позывным "Мучной" первым сообщил, что российские ДРГ добрались до железной дороги и появляются в районе к северу от станции.

Напоминаем, 20 октября украинский волонтер рассказал об очередном преступлении ВС РФ в Покровске: россияне едва не убили гражданского мужчину, который вынес на руках раненую женщину.