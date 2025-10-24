"Кидають на забій": ЗС РФ під Покровськом формують штурмові роти з жінок, — "АТЕШ"

Росіяни на Покровському напрямку формують жіночі штурмові роти. За інформацією партизанів, в разі невдалого штурму жінкам наказують перевдягатися в цивільне та вести розвідку під виглядом місцевих жителів.

Про використання окупантами жінок у боях під Покровськом повідомляють 24 жовтня агенти партизанського руху "АТЕШ". Інформацію передали агенти зі складу 506-го мотострілецького полку Збройних сил РФ.

За словами партизанів, той факт, що командування полку формує штурмові роти з жінок для компенсації нестачі особового складу, підтверджує великі втрати росіян на цій ділянці фронту.

"Це свідчить про те, що окупанти вичерпали ресурс найманців і контрактних військових і готові кидати на забій кого завгодно, перетворюючи жінок на гарматне м'ясо", — пишуть представники руху "АТЕШ".

Росіяни використовують жінок для штурмів й інфільтрації на покровському напрямку Фото: скриншот

Партизани додали, що жінок в ЗС РФ використовують також для інфільтрації в українські населені пункти. Якщо штурм був невдалим, їм наказують змінювати військову форму на цивільний одяг і розвідувати інформацію про пересування Сил оборони України під виглядом місцевих мешканок.

"Наші джерела підтверджують: для цих жінок немає шляху назад. Їхнє життя залежить виключно від "милості" командирів, яку можна заслужити лише одним способом. Російська армія остаточно втратила будь-які моральні орієнтири!" — зазначили в "АТЕШ".

Покровський напрямок станом на 22 жовтня на мапі DeepState Фото: скриншот

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 22 жовтня оприлюднили докази того, що росіяни розстрілювали цивільних у Покровську.

Військовий оглядач та експрацівник СБУ Іван Ступак 22 жовтня казав, що в Покровську діють не ДРГ, а регулярні сили РФ. За його словами, групи окупантів заглибились у місто на 10 км.