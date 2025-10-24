"Фронт тріщить по швах": росіяни можуть прорватися до Запоріжжя та Дніпра, — Берлінська

Волонтерка Марія Берлінська заявила, що ситуація на передовій залишається надзвичайно складною — російські війська просуваються швидко, використовуючи чисельну перевагу і проріджені українські позиції. Вона попередила, що у разі ослаблення підтримки армії під загрозою можуть опинитися великі міста, зокрема Запоріжжя, Дніпро, Суми та Харків.

За словами волонтерки Марії Берлінської, нині лінія фронту поступово зміщується, і російські підрозділи просуваються вглиб українських територій, іноді на десятки кілометрів. Вона наголосила, що це відбувається через нестачу особового складу на окремих ділянках фронту — подекуди на кілометр оборони припадає лише кілька бійців, яким доводиться контролювати занадто великі відстані.

При цьому, як зауважила Берлінська, противник часто заходить у тил невеликими групами, які закріплюються там, накопичуються і згодом атакують. На її думку, це створює додаткову небезпеку для українських підрозділів, які змушені утримувати фронт у складних умовах і з обмеженими ресурсами.

Крім того, волонтерка звернула увагу на роль безпілотників у сучасній війні, зазначивши, що зона ураження дронів нині сягає 30–35 кілометрів. Водночас за її словами, у публічному просторі бракує інформації про реальний стан справ на передовій. Вона порадила стежити за оновленнями на карті Deep State, де чітко видно, як швидко змінюється ситуація за останні місяці.

Водночас Берлінська підкреслила, що ресурси противника значно перевищують українські. За її словами, на кожен долар, який Україна вкладає у виробництво безпілотників, Росія витрачає у десятки разів більше — від 50 до 70. Так само, за її оцінкою, на одного українського піхотинця припадає щонайменше п’ять-сім солдатів противника, що створює значну перевагу у кількості та дає можливість російській армії рухатися вперед навіть попри великі втрати.

Разом із тим, волонтерка наголосила, що українські захисники тримають оборону завдяки надлюдським зусиллям і стійкості, однак сили сторін залишаються нерівними. Вона звернула увагу на критичну нестачу особового складу і закликала громадян не припиняти допомогу армії.

"Людей не вистачає катастрофічно. Росіяни повільно, грузно, з пробуксовками, з величезними втратами, але щодня йдуть вперед", — йдеться в дописі.

На думку Берлінської, без постійної підтримки існує ризик втратити стратегічно важливі міста — Покровськ, Павлоград, Вільнянськ, а також великі обласні центри, серед яких Запоріжжя, Дніпро, Суми та Харків. Вона наголосила, що навіть короткочасна байдужість може мати серйозні наслідки.

Наприкінці свого звернення волонтерка закликала українців замислитися, що кожен зробив за майже чотири роки повномасштабної війни, аби зберегти власний дім і свободу. Вона підкреслила, що зараз настав момент діяти рішучіше, і додала: "Якщо ви чекали на знак — то це він.".

Також Фокус писав, що на Покровському напрямку російські війська формують жіночі штурмові підрозділи. За даними партизанів, у разі невдалих атак цим жінкам наказують переодягатися у цивільний одяг і діяти як розвідниці, маскуючись під місцевих мешканців.

Ба більше, раніше зазначалося, що на Лиманському напрямку окупанти намагаються створити враження чисельної переваги, встановлюючи прапори та активно застосовуючи безпілотники. Попри інтенсивні штурми на різних ділянках фронту, російські війська не мають суттєвих результатів, тоді як українські сили продовжують утримувати позиції та досягати локальних успіхів.