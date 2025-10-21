Возле Малой Токмачки состоялся механизированный штурм 26 бронемашин ВС РФ: как остановили прорыв

20 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали позиции 118 отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Ореховском направлении возле Малой Токмачки. Бойцы отбили штурм, в котором участвовали 26 российских бронемашин.

Позиции 118 ОМБр ВСУ (из 10 армейского корпуса) атаковали бронемашины 71 мотострелкового полка ВС РФ, говорится в сообщении украинских бойцов на странице Facebook. Россияне собрали силы возле населенных пунктов Вербовое и Новопрокоповка и двинулись вперед. Атаку провели две роты противника с применением 26 бронемашин различных типов — танки, БМП, БТР и несколько ББМ "Тигр". Россияне шли волнами по 5-6 машин, но замысел не удался, подытоживается в заметке.

На видео, опубликованном бригадой, видим кадры, снятые разведдронами где-то под Малой Токмачкай. Россияне бросили вперед бронемашины, обшитые дополнительной защитой в виде плит и тросов, и пытались быстро проехать по полям и дорогам. Благодаря сотрудничеству нескольких подразделений ВСУ (и разведчиков, и операторов дронов, и артиллеристов) 118 бригада остановила прорыв. 20 октября по россиянам отработали FPV-дроны, дроны со сбросами, артиллерия и HIMARS. Кроме того, в бою использовали украинский танк Т-72, который прямой наводкой бил по противнику. Ко всему, бронемашины РФ подрывались на минных заграждениях.

"Силами бригады повреждены 2 вражеских танка, 12 БМП, 6 БТР и 2 ББМ "Тигр". Несколько единиц уцелевшей техники отступили в направлении Вербового", — написали бойцы об итогах многочасового штурма ВС РФ.

Наступление РФ — аналитики и Генштаб о Малой Токмачке

О попытке наступления на Малую Токмачку рассказали аналитики проекта DeepState. Согласно данным аналитиков, первый этап наступления — это работа минных тралов, которые прокладывали путь следующим машинам. Далее — волны бронемашин и попытки прорыва, которые не остановилась после подбития бронемашин. Указывается, что параллельно действовала пехота, которая шла вперед под прикрытие техники и двигаясь на мотоциклах. Какая-то часть россиян "сумела на технике заехать в Малую Токмачку, где высадила десант с пехотой, которая разбрелась по населенному пункту". В заметке отмечается, что силы обороны отыщут россиян, которые прорвались в населенный пункт, но отметили, что к этой атаке следует отнестись внимательно.

"Это громкий звоночек от врага, который накануне перебросил дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники. Данные действия больше похожи на прощупывание обороны СОУ с надеждой на внезапный успех", — говорится в заметке DeepState.

На карте боевых действий видим, что Малая Токмачка — населенный пункт на Ореховском направлении под Запорожьем, южные окраины которого — в 400-800 км от линии фронта. Рядом с поселком проходит трасса Т0803: расстояние до Орехова — 2 км, до Камышевахи — 27 км (по прямой), Запорожье — около 50 км.

Наступление РФ — конфигурация фронта возле Малой Токмачки, Орехова и Запорожья 21 октября Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на утро 21 октября сообщил, что Орехово пострадало от авиаударов ВС РФ. Кроме того, на Ореховском направлении состоялось 20 штурмов россиян рядом с восемью населенными пунктами — от Плавней и Приморского до Малой Токмачки и Степного.

Отметим, 18 августа ВС РФ уже пытались атаковать позиции ВСУ с использованием бронемашин. В сети появились кадры с трофейным американским бронетранспортером М113, который двинулся на Малую Токмачку.

Напоминаем, 2 октября появилось заявление руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, который объяснил, что из-за наступления РФ жителям Запорожья стоило бы начать думать об эвакуации.