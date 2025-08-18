Россияне установили флаг США на трофейный БТР М113 и отправились на штурм Малой Токмачки

Российские оккупанты отправились в атаку в "мертвой зоне" на бронетранспортере M113 с флагами США и России. Машину якобы ранее отбили у ВСУ.

Российские военные штурмовали село Малая Токмачка Запорожской области на бронетранспортере (БТР) M113, на которую установили флаги США и России. Видеокадры с фронта показал телеканал Russia Today.

Военкоры утверждают, что на кадрах — трофейный американский БТР. Видео сняли оккупанты из 70-го мотострелкового полка, которые работают в "мертвой зоне".

"Отбитую у ВСУ машину "починили и оживили". Теперь ее используют при выполнении боевых задач", — сообщили пропагандисты.

Судя по кадрам, на БМП навесили защитные ограждения от атак ударных дронов.

"Так выглядит логичный финал всего абсурда [президента США Дональда] Трампа. И все это на официальном канале официальной пропаганды от Russia Today. Нет слов", — отреагировал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Напомним, западные СМИ пишут о "приемлемом территориальном компромиссе", на который может пойти президент Украины Владимир Зеленский. Сам глава государства не раз отрицал передачу России украинских территорий.

Дональд Трамп в свою очередь хочет провести трехсторонний саммит с участием президентов Украины и России уже 22 августа.