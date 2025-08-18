Росіяни встановили прапор США на трофейний БТР М113 і вирушили на штурм Малої Токмачки

Російські окупанти вирушили в атаку в "мертвій зоні" на бронетранспортері M113 з прапорами США і Росії. Машину нібито раніше відбили у ЗСУ.

Російські військові штурмували село Мала Токмачка Запорізької області на бронетранспортері (БТР) M113, на яку встановили прапори США і Росії. Відеокадри з фронту показав телеканал Russia Today.

Воєнкори стверджують, що на кадрах — трофейний американський БТР. Відео зняли окупанти з 70-го мотострілецького полку, які працюють у "мертвій зоні".

"Відбиту у ЗСУ машину "полагодили і оживили". Тепер її використовують при виконанні бойових завдань", — повідомили пропагандисти.

Судячи з кадрів, на БМП навісили захисні огорожі від атак ударних дронів.

"Так виглядає логічний фінал усього абсурду [президента США Дональда] Трампа. І все це на офіційному каналі офіційної пропаганди від Russia Today. Немає слів", — відреагував керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть про "прийнятний територіальний компроміс", на який може піти президент України Володимир Зеленський. Сам глава держави не раз заперечував передачу Росії українських територій.

Дональд Трамп зі свого боку хоче провести тристоронній саміт за участю президентів України та Росії вже 22 серпня.