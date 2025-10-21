Біля Малої Токмачки відбувся механізований штурм 26 бронемашин ЗС РФ: як спинили прорив (відео)

20 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували позиції 118 окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Оріхівському напрямку біля Малої Токмачки. Бійці відбили штурм, у якому брали участь 26 російських бронемашин.

Позиції 118 ОМБр ЗСУ (з 10 армійського корпусу) атакували бронемашини 71 мотострілецького полку ЗС РФ, ідеться у дописі українських бійців на сторінці Facebook. Росіяни зібрали сили біля населених пунктів Вербове та Новопрокопівка та рушили вперед. Атаку провели дві роти противника із застосуванням 26 бронемашин різних типів — танки, БМП, БТР та кілька ББМ "Тигр". Росіяни йшли хвилями по 5-6 машин, але задум не вдався, підсумовується і дописі.

На відео, опублікованою бригадою, бачимо кадри, зняті розвіддронами десь під Малою Токмачкаю. Росіяни кинули вперед бронемашини, обшиті додатковим захистом у вигляді плит та тросів, та намагались швидко проїхати полями та дорогами. Завдяки співпраці кількох підрозділів ЗСУ (і розвідників, і операторів дронів, і артилеристів) 118 бригада спинила прорив. 20 жовтня по росіянах відпрацювали FPV-дрони, дрони зі скидами, артилерія та HIMARS. Крім того, у бою використали український танк Т-72, який прямою наводкою бив по противнику. До всього, бронемашини РФ підривались на мінних загородженнях.

"Силами бригади пошкоджено 2 ворожі танки, 12 БМП, 6 БТР і 2 ББМ "Тигр". Декілька одиниць вцілілої техніки відступили в напрямку Вербового", — написали бійці про підсумки кількагодинного штурму ЗС РФ.

Наступ РФ — аналітики та Генштаб про Малу Токмачку

Про спробу наступу на Малу Токмачку розповіли аналітики проєкту DeepState. Згідно з даними аналітиків, перший етап наступу — це робота мінних тралів. які прокладали шлях наступним машинам. Далі — хвилі бронемашин та спроби прориву, які не спинилась після підбиття бронемашин. Вказується, що паралельно діяла піхота, яка йшла вперед під прикриття техніки та їдучи на мотоциклах. Якась частина росіян "зуміла на техніці заїхати в Малу Токмачку, де висадила десант з піхотою, яка розбрелася по населеному пункту". У дописі наголошується, що сили оборони відшукають росіян, які прорвались у населений пункт, але наголосили, що до цієї атаки слід поставитись уважно.

"Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район, а тепер проводить штурмові дії на широкому відтинку з допомогою техніки. Дані дії більше схожі на прощупування оборони СОУ з надією на раптовий успіх", — ідеться у дописі DeepState.

На карті бойових дій бачимо, що Мала Токмачка — населений пункт на Оріхівському напрямку під Запоріжжям, південні околиці якого — за 400-800 км від лінії фронту. Поруч з селищем проходить траса Т0803: відстань до Оріхова — 2 км, до Комишувахи — 27 км (по прямій), Запоріжжя — близько 50 км.

Наступ РФ - конфігурація фронту біля Малої Токмачки, Оріхова та Запоріжжя 21 жовтня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ у звіті станом на ранок 21 жовтня повідомив, що Оріхове постраждало від авіаударів ЗС РФ. Крім того, на Оріхівському напрямку відбулось 20 штурмів росіян поруч з вісьмома населеними пунктами — від Плавнів та Приморського до Малої Токмачки та Степового.

Зазначимо, 18 серпня ЗС РФ вже намагались атакувати позиції ЗСУ з використанням бронемашин. У мережі з'явились кадри з трофейним американським бронетранспортером М113, який рушив на Малу Токмачку.

Нагадуємо, 2 жовтня з'явилась заява керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, який пояснив, що через наступ РФ жителям Запоріжжя варто було б почати думати про евакуацію.